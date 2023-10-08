البنك الأهلي السعودي وماستركارد يطلقان بطاقة دوري أبطال أوروباUEFA Champions League

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- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية (8 أكتوبر، 2023) - أطلق البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع ماستركارد، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مجموعة بطاقات دوري أبطال أوروبا الائتمانية UEFA Champions League. وتعد بطاقات دوري أوروبا الائتمانية الأولى من نوعها في المملكة، حيث تشتمل البطاقات الائتمانية على الاسترداد النقدي ومسبقة الدفع وذلك بدون رسوم إصدار سنوية.
ويأتي هذا الإصدار الجديد انطلاقاً من التزام البنك الأهلي السعودي بتقديم حلول دفع مبتكرة وشاملة في إطار سعيه لتحقيق تطلعاته الاستراتيجية بأن يصبح "البنك الأفضل في خدمة العملاء"، وذلك من خلال شراكته مع ماستركارد، حيث بإمكان عشاق كرة القدم الحصول والاستفادة من منتجات مصممة خصيصاً لهم تربطهم بشغف كرة القدم، بالتعاون مع ماستركارد، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم UEFA Champions League.
وقال الأستاذ سعود باجبير، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد في البنك الأهلي السعودي: "يحتل البنك الأهلي السعودي موقعًا قيادياً في مجال البطاقات الائتمانية، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك خدمة بطاقات الاسترداد النقدي وبرنامج الولاء "لك". ويلتزم البنك الأهلي السعودي بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة تتوافق مع تطلعات ورؤية المملكة 2030، وبخاصة في المنتجات المرتبطة بالرياضة والشباب والصحة. ومن خلال هذا التعاون المهم عبر هذا الإطلاق الجديد، يقدم البنك الأهلي السعودي وماستركارد مجموعة منتجات مبتكرة، هي الأولى من نوعها في المملكة، الأمر الذي يبرز التزام البنك بإتاحة الفرص الائتمانية المبتكرة لعملائه".
من جهته، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "على مدار 25 عاماً، ربطت ماستركارد الأفراد بشغفهم عبر منصتنا من أجل ثراء حياتهم باللحظات والتجارب الثمينة. ونحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع البنك الأهلي السعودي في ظل شراكة طويلة الأمد لإطلاق منتج مبتكر يوفر للعملاء خدمات متميزة تلبي احتياجات عشاق كرة القدم للعبتهم الجميلة. واليوم، نحن سعداء بإطلاق مجموعة منتجات مبتكرة ومثيرة لاهتمام الجمهور، حيث إنها تقدم تجربة لا مثيل لها لعشاق كرة القدم، فيما نحتفي بتطور هذه اللعبة الجميلة في المملكة."
ويأتي إطلاق البطاقة الجديدة خطوة إضافية للخدمات المتطورة التي يقدمها البنك الأهلي السعودي لعملائه ضمن جهوده المستمرة في تطوير البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه المالية، وخاصة شريحة العملاء من فئة الشباب.
وتُتيح بطاقة UEFA Champions League الائتمانية من ماستركارد لحامليها ميزة الاسترداد النقدي لجميع المشتريات، إلى جانب الحصول على العديد من المزايا الحصرية، والتي تضم عروضاً لربح تذاكر لحضور مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخطة الدفع الذكي وعروضاً خاصة وخصومات مميزة لدى مجموعة من العلامات التجارية العالمية ذات العلاقة بالبرنامج. كما تمنح البطاقة امتيازات إضافية مثل تأمين السفر، وكذلك تجربة الدخول إلى صالات الانتظار الخاصة بالمطارات حول العالم التي يقدمها برنامج Mastercard Travel Pass .
وتتميز بطاقةUEFA Champions League مسبقة الدفع من ماستركارد بمزايا وخدمات عديدة، منها اكتساب نقاط برنامج الولاء "لك" في جميع المشتريات، إلى جانب فرص لربح تذاكر لحضورUEFA Champions League وعروض خاصة وخصومات مميزة لدى مجموعة من العلامات التجارية العالمية ذات العلاقة بالبرنامج ومتاحة لجميع شرائح العملاء.
ويمكن للعملاء الحصول على البطاقة بسهولة وبشكل مباشر من خلال الطلب عبر موقع الخدمات البنكية الأهلي أون لاين أو تطبيق الأهلي موبايل أو زيارة أقرب فرع.
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