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عتب ورد عتب

10/8/2023 10:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لفت‭ ‬نظري‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لبيت‭ ‬الكرة‭ ‬الصديق‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬عاتب‭ ‬لعدم‭ ‬حضور‭ ‬الاعلاميين‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية؛‭ ‬منها‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬لمدربي‭ ‬منتخبات‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مجموعة‭ ‬منتخبنا؛‭ ‬والذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬المنتمين‭ ‬للجسد‭ ‬الاعلامي،‭ ‬من‭ ‬رسميين‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وهذا‭ ‬منظر‭ ‬غير‭ ‬حضاري‭ ‬كنا‭ ‬ننبه‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الحدث‭ ‬ينظم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭.‬


} ‭ ‬وعتب‭ ‬الزعبي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتقبله‭ ‬الاعلاميون‭ ‬برحابة‭ ‬صدر؛‭ ‬فمتى‭ ‬وصلت‭ ‬إليهم‭ ‬الدعوات‭ ‬بشكل‭ ‬تفصيلي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي؛‭ ‬سواء‭ ‬للحدث‭ ‬او‭ ‬تاريخ‭ ‬الإرسال،‭ ‬وليس‭ ‬مفاجئا‭ ‬إذ‭ ‬يكونون‭ ‬مرتبطين‭ ‬بتغطيات‭ ‬مهمة،‭ ‬لان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬ملزمة‭ ‬لأي‭ ‬اتحاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والقارية؛‭ ‬وحتى‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬لأهميتها‭ ‬في‭ ‬التعاقدات‭ ‬التسويقية‭!‬


} ‭ ‬وهي‭ ‬ايضا‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬فنية‭ ‬للإعلاميين‭ ‬انفسهم؛‭ ‬ترتبط‭ ‬بتقديمهم‭ ‬للمباريات‭ ‬او‭ ‬تلخص‭ ‬لهم‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬مدربي‭ ‬الفرق‭ ‬انفسهم؛‭ ‬وبذلك‭ ‬يتمكن‭ ‬الاعلامي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مادة‭ ‬ثرية‭ ‬للشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬المتابع،‭ ‬ويغني‭ ‬الاعلامي‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬الاجتهادات‭ ‬غير‭ ‬الموفقة،‭ ‬ولا‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الحرج‭ ‬مع‭ ‬متابعيه‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬المدربين‭ ‬انفسهم‭ ‬حين‭ ‬يرونه‭ ‬في‭ ‬طرحه‭ ‬مجافيا‭ ‬للحقيقة‭.‬


} ‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬ليس‭ ‬وليدة‭ ‬الصدفة،‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬سابقا؛‭ ‬حتى‭ ‬لدول‭ ‬الجوار،‭ ‬فقد‭ ‬شهدنا‭ ‬ذلك‭ ‬واقعا‭ ‬أثناء‭ ‬البطولات،‭ ‬وأيضا‭ ‬كانت‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تزدان‭ ‬بموظفين‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬نفسها،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الحيل‭ ‬المكشوفة،‭ ‬ففي‭ ‬النهاية‭ ‬سيتم‭ ‬تمرير‭ ‬المادة‭ ‬الاعلامية‭ ‬بين‭ ‬الجميع؛‭ ‬وقد‭ ‬تدخل‭ ‬عليها‭ ‬تعديلات‭ ‬بسيطة‭ ‬منعا‭ ‬للتشابه،‭ ‬وإنجاحا‭ ‬للاتحاد‭ ‬أمام‭ ‬ضيوفه‭ ‬واتحاده‭ ‬القاري‭.‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إعلاميين‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬لها‭ ‬المصداقية،‭ ‬وهنا‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬يدعم‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والاعلاميين؛‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬اسباب‭ ‬التغيب‭ ‬للإعلاميين‭ ‬على‭ ‬اختلافهم،‭ ‬وبرأيي‭ ‬الاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الاعلاميين‭ ‬يعطي‭ ‬قيمة‭ ‬لما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭.‬


} ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬ان‭ ‬يضع‭ ‬له‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيمية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تركها‭ ‬للاجتهادات‭ ‬الضيقة،‭ ‬وحتى‭ ‬تسجل‭ ‬نجاحا‭ ‬إثر‭ ‬آخر،‭ ‬عبر‭ ‬الارتقاء‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬منها‭ ‬الترجمة‭ ‬الفورية‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لغة‭ ‬الطرف‭ ‬المتحدث‭ ‬اجنبية،‭ ‬وليس‭ ‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬بغير‭ ‬الانجليزية،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬كونجرسه‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬مع‭ ‬ترجمة‭ ‬فورية‭!‬


} ‭ ‬يبقى‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬اقتراحا‭ ‬لبيت‭ ‬الكرة‭ ‬ولسواه‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬تجتهد‭ ‬للاحتراف؛‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬الدخول‭ ‬المجانية‭ ‬للإعلاميين‭ ‬والمصورين،‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بحضور‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬يدعو‭ ‬إليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمباريات‭ ‬وغيرها؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الاصدار‭ ‬مجاني،‭ ‬وكل‭ ‬الاعلاميين‭ ‬يتسابقون‭ ‬اليها‭ ‬ممن‭ ‬يحبذون‭ ‬الحضور‭ ‬الميداني‭ ‬للمشاهدة‭ ‬والمتابعة‭!‬

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