عتب ورد عتب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } لفت نظري مؤخرا أن الأمين العام لبيت الكرة الصديق راشد الزعبي عاتب لعدم حضور الاعلاميين المؤتمرات الصحفية؛ منها المؤتمر الاخير الذي نظم لمدربي منتخبات كرة الصالات في تصفيات مجموعة منتخبنا؛ والذي غاب عنه كل المنتمين للجسد الاعلامي، من رسميين وغيرهم، وهذا منظر غير حضاري كنا ننبه له على الدوام، وبالذات ان الحدث ينظم على أرض البحرين.
} وعتب الزعبي يجب ان يتقبله الاعلاميون برحابة صدر؛ فمتى وصلت إليهم الدعوات بشكل تفصيلي من حيث الوقت الكافي؛ سواء للحدث او تاريخ الإرسال، وليس مفاجئا إذ يكونون مرتبطين بتغطيات مهمة، لان مثل هذه المؤتمرات ملزمة لأي اتحاد من قبل الاتحادات الاقليمية والقارية؛ وحتى المسابقات المحلية لأهميتها في التعاقدات التسويقية!
} وهي ايضا ذات جدوى فنية للإعلاميين انفسهم؛ ترتبط بتقديمهم للمباريات او تلخص لهم المستويات الفنية من مدربي الفرق انفسهم؛ وبذلك يتمكن الاعلامي من تقديم مادة ثرية للشارع الرياضي المتابع، ويغني الاعلامي نفسه عن الاجتهادات غير الموفقة، ولا يقع في دائرة الحرج مع متابعيه او حتى المدربين انفسهم حين يرونه في طرحه مجافيا للحقيقة.
} هذه المعاناة ليس وليدة الصدفة، ولكنها كانت موجودة سابقا؛ حتى لدول الجوار، فقد شهدنا ذلك واقعا أثناء البطولات، وأيضا كانت قاعة المؤتمرات تزدان بموظفين من الاتحادات نفسها، وهي من الحيل المكشوفة، ففي النهاية سيتم تمرير المادة الاعلامية بين الجميع؛ وقد تدخل عليها تعديلات بسيطة منعا للتشابه، وإنجاحا للاتحاد أمام ضيوفه واتحاده القاري.
} ولا شك أن هذه المؤتمرات لا يجب أن تقام بأقل من خمسة إعلاميين إذا أردنا لها المصداقية، وهنا الاتحاد لا بد ان يدعم وسائل الاتصال والتواصل مع وسائل الاعلام والاعلاميين؛ قبل ان توجه الامانة العامة اسباب التغيب للإعلاميين على اختلافهم، وبرأيي الاتصال المباشر مع الاعلاميين يعطي قيمة لما يقومون به.
} لا بد لاتحاد الكرة ان يضع له لائحة تنظيمية لمثل هذه المؤتمرات؛ بدلا من تركها للاجتهادات الضيقة، وحتى تسجل نجاحا إثر آخر، عبر الارتقاء بوسائل التواصل منها الترجمة الفورية متى ما كانت لغة الطرف المتحدث اجنبية، وليس الادعاء بأن الاتحاد القاري لا يقبل بغير الانجليزية، وهو الذي يقيم كونجرسه بالعديد من اللغات مع ترجمة فورية!
} يبقى هنا ان نضع اقتراحا لبيت الكرة ولسواه من الاتحادات التي تجتهد للاحتراف؛ الربط بين إصدار بطاقة الدخول المجانية للإعلاميين والمصورين، ان تكون ملزمة بحضور المؤتمرات الصحفية التي يدعو إليها الاتحاد للمباريات وغيرها؛ وبالذات ان الاصدار مجاني، وكل الاعلاميين يتسابقون اليها ممن يحبذون الحضور الميداني للمشاهدة والمتابعة!
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