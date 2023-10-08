متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

قُتل عدد من الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين".

وأضاف

أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.

وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أمريكيين قتلى في الصراع في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له والذي يعد واحدا من أدمى الهجمات في تاريخها.

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