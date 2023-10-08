متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل عدد من الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين".
وأضاف
أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.
وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أمريكيين قتلى في الصراع في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له والذي يعد واحدا من أدمى الهجمات في تاريخها.
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