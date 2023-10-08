رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومة بلاده تعمل على تحديد وضع المواطنين البريطانيين في إسرائيل، في الوقت الذي قتل فيه مواطن بريطاني واحد يخدم في الجيش الإسرائيلي في الهجمات القاتلة التي شنتها حماس.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء أعلن أن "الإرهاب لن ينتصر" وتعهد بتقديم "دعم ثابت" لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه عائلة "ناثانيل يانج"،20 عاما، البريطاني الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه قتل على حدود غزة يوم السبت.
ويعتقد أيضا أن هناك مواطنين بريطانيين آخرين وهما - جيك مارلو البالغ من العمر 26 عاما، والذي ذهب إلى نفس مدرسة لندن التي التحق بها يانج، والمصور دان دارلينجتون- في عداد المفقودين.
وقال سوناك أؤكد أن وزارة الخارجية والحكومة البريطانية على اتصال وثيق مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد وضع أي مواطن بريطاني على الأرض.
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