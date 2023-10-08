رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل



قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومة بلاده تعمل على تحديد وضع المواطنين البريطانيين في إسرائيل، في الوقت الذي قتل فيه مواطن بريطاني واحد يخدم في الجيش الإسرائيلي في الهجمات القاتلة التي شنتها حماس.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء أعلن أن "الإرهاب لن ينتصر" وتعهد بتقديم "دعم ثابت" لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه عائلة "ناثانيل يانج"،20 عاما، البريطاني الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه قتل على حدود غزة يوم السبت.

ويعتقد أيضا أن هناك مواطنين بريطانيين آخرين وهما - جيك مارلو البالغ من العمر 26 عاما، والذي ذهب إلى نفس مدرسة لندن التي التحق بها يانج، والمصور دان دارلينجتون- في عداد المفقودين.

وقال سوناك أؤكد أن وزارة الخارجية والحكومة البريطانية على اتصال وثيق مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد وضع أي مواطن بريطاني على الأرض.

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