قفزة في أسعار النفط مع تأثر الأسواق بالاشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين



قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 2320 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولارات أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولارا للبرميل مرتفعا 3.44 دولارات أو 4.16 بالمئة.

وشنت حركة حماس يوم السبت أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.

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