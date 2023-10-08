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طفلان يحاولان سرقة كشك بمسدس لعبة

10/8/2023 9:15:36 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حاول طفلان ملثمان السطو على كشك بالقرب من محطة القطار في مدينة نويبراندنبرج الألمانية باستخدام مسدس لعبة.

ولاحظ شهود عيان الصبيين البالغين من العمر 10 و14 عاماً، وأبلغوا الشرطة.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه عندما وصل أفراد تابعين لها إلى محطة القطار في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، أزال الصبيان القناع عن وجهيهما بسرعة وجلسا على مقعد.

وعندما سُئل الطفلان عن الحادثة، اعترفا بأن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات أراد سرقة كشك محطة القطار، وأقنع صديقه بالانضمام إليه. وعندما قامت الشرطة بتفتيشهما، عثرت على مسدس لعبة وسكين.

وتم نقل الأطفال إلى المخفر حتى اصطحبهما الأوصياء القانونيون عليهما.

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