Monday, 09 October 2023 04:45 GMT

رسالة الباشا

10/8/2023 8:14:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
}‭*‬ ‭ ‬وضع‭ ‬الزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬القدير‭ ‬علي‭ ‬الباشا‭ ‬إصبعه‭ ‬على‭ ‬الجرح،‭ ‬وكتب‭ ‬ما‭ ‬عجز‭ ‬عنه‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬زاويته‭ ‬‮«‬على‭ ‬مسؤوليتي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬الفائت،‭ ‬عندما‭ ‬تطرق‭ ‬مطالبا‮
‬‭ ‬بالتحشيد‭ ‬الإعلامي‭ ‬للبطولات‭ ‬التي‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬معها‭ ‬بحدس‭ ‬وتوقع‭ ‬مسبقين‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬سيتحقق‭ ‬من‭ ‬ألقاب‭ ‬وإنجازات،‭ ‬ولذا‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬يزامنها‭ ‬بل‭ ‬ويكون‭ ‬شاهدا‭ ‬عليها‭ ‬فريق‭ ‬إعلامي‭ ‬متخصص‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الإعلام‭ ‬واقعا‭ ‬شريكا‭ ‬فيما‭ ‬يتحقق،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإنشائية‭.‬


}
الزميل‭ ‬الباشا‭ ‬تناول‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ - ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬مضمونها‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬أحشائها‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ - ‬بذكاء،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتساءل‭ ‬بطريقة‭ ‬مسكوت‭ ‬عنها‭: ‬لماذا‭ ‬تقتصر‭ ‬وفودنا‭ ‬الإعلامية‭ ‬المرافقة‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المتعددة‭ ‬الألعاب،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬كوكتيلا‭ ‬إعلاميا‭ ‬ومتخصصا،‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بعينها‭ ‬معروفة‭ ‬بشحمها‭ ‬ولحمها؟‭ ‬ما‭ ‬رأي‭ ‬الزميل‭ ‬أحمد‭ ‬كريم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬فيما‭ ‬أثاره‭ ‬الزميل‭ ‬الباشا‭ ‬في‭ ‬مقالته؟


} ‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬مؤخرا‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬رسميا‭ ‬تعيين‭ ‬الكابتن‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدربا‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬أخذ‭ ‬البعض‭ ‬يتساءل‭: ‬لماذا‭ ‬جاء‭ ‬التعيين‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرب‭ ‬متأخرا‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬الأبواب؟‭ ‬ونقول‭ ‬للمتسائلين‭: ‬من‭ ‬حقكم‭ ‬أن‭ ‬تتساءلوا،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬شؤون‭ ‬إدارية‭ ‬خاصة‭ ‬بالنادي،‭ ‬وكلنا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬أدرى‭ ‬بشعابه‭.‬


} ‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬سننشرها‭ ‬على‭ ‬ألسنة‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬الفنيين،‭ ‬وتتعلق‭ ‬باستعداد‭ ‬أندية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المنتظر‭ ‬انطلاقها‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جاءت‭ ‬متباينة‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬لآخر،‭ ‬فهناك‭ ‬أندية‭ ‬تعاني‭ ‬الأمرين،‭ ‬وأخرى‭ ‬مستقرة‭ ‬والأمور‭ ‬عندها‭ ‬سمن‭ ‬على‭ ‬عسل،‭ ‬وثالثة‭ ‬تغني‭ ‬على‭ ‬ليلاها،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الطموحات‭ ‬حاضرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬آخر‭ ‬عند‭ ‬الجميع،‭ ‬وتبقى‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬وحدها‭ ‬مرآة‭ ‬ستعكس‭ ‬وتترجم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

MENAFN08102023000055011008ID1107208786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث