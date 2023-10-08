رسالة الباشا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)}‭*‬





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الزميل‭ ‬الباشا‭ ‬تناول‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ - ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬مضمونها‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬أحشائها‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ - ‬بذكاء،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتساءل‭ ‬بطريقة‭ ‬مسكوت‭ ‬عنها‭: ‬لماذا‭ ‬تقتصر‭ ‬وفودنا‭ ‬الإعلامية‭ ‬المرافقة‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المتعددة‭ ‬الألعاب،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬كوكتيلا‭ ‬إعلاميا‭ ‬ومتخصصا،‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بعينها‭ ‬معروفة‭ ‬بشحمها‭ ‬ولحمها؟‭ ‬ما‭ ‬رأي‭ ‬الزميل‭ ‬أحمد‭ ‬كريم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬فيما‭ ‬أثاره‭ ‬الزميل‭ ‬الباشا‭ ‬في‭ ‬مقالته؟





} ‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬مؤخرا‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬رسميا‭ ‬تعيين‭ ‬الكابتن‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدربا‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬أخذ‭ ‬البعض‭ ‬يتساءل‭: ‬لماذا‭ ‬جاء‭ ‬التعيين‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرب‭ ‬متأخرا‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬الأبواب؟‭ ‬ونقول‭ ‬للمتسائلين‭: ‬من‭ ‬حقكم‭ ‬أن‭ ‬تتساءلوا،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬شؤون‭ ‬إدارية‭ ‬خاصة‭ ‬بالنادي،‭ ‬وكلنا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬أدرى‭ ‬بشعابه‭.‬





} ‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬سننشرها‭ ‬على‭ ‬ألسنة‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬الفنيين،‭ ‬وتتعلق‭ ‬باستعداد‭ ‬أندية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المنتظر‭ ‬انطلاقها‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جاءت‭ ‬متباينة‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬لآخر،‭ ‬فهناك‭ ‬أندية‭ ‬تعاني‭ ‬الأمرين،‭ ‬وأخرى‭ ‬مستقرة‭ ‬والأمور‭ ‬عندها‭ ‬سمن‭ ‬على‭ ‬عسل،‭ ‬وثالثة‭ ‬تغني‭ ‬على‭ ‬ليلاها،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الطموحات‭ ‬حاضرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬آخر‭ ‬عند‭ ‬الجميع،‭ ‬وتبقى‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬وحدها‭ ‬مرآة‭ ‬ستعكس‭ ‬وتترجم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬