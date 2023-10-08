رسالة الباشا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
}* وضع الزميل الإعلامي القدير علي الباشا إصبعه على الجرح، وكتب ما عجز عنه كثيرون في زاويته «على مسؤوليتي» التي نُشرت صباح الخميس الفائت، عندما تطرق مطالبا
بالتحشيد الإعلامي للبطولات التي يتطلب منا أن نتعامل معها بحدس وتوقع مسبقين بشأن ما سيتحقق من ألقاب وإنجازات، ولذا يتطلب أن يزامنها بل ويكون شاهدا عليها فريق إعلامي متخصص حتى يكون الإعلام واقعا شريكا فيما يتحقق، بدلا من التقارير الإنشائية.
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الزميل الباشا تناول الفكرة التي - نعتقد أن مضمونها وما في أحشائها قد وصل - بذكاء، رغم أنه يريد أن يتساءل بطريقة مسكوت عنها: لماذا تقتصر وفودنا الإعلامية المرافقة لمنتخباتنا الوطنية خاصة في البطولات المتعددة الألعاب، والتي تتطلب كوكتيلا إعلاميا ومتخصصا، تقتصر على أسماء بعينها معروفة بشحمها ولحمها؟ ما رأي الزميل أحمد كريم رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية الصحفيين البحرينية فيما أثاره الزميل الباشا في مقالته؟
} ما أن أعلن مؤخرا نادي النجمة رسميا تعيين الكابتن حمد عيد مدربا للفريق الأول للكرة الطائرة في النادي حتى أخذ البعض يتساءل: لماذا جاء التعيين الرسمي للمدرب متأخرا خاصة وأن دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة على الأبواب؟ ونقول للمتسائلين: من حقكم أن تتساءلوا، ولكن هذه شؤون إدارية خاصة بالنادي، وكلنا يعتقد أن النجمة أدرى بشعابه.
} في التقارير التي سننشرها على ألسنة أصحابها من الفنيين، وتتعلق باستعداد أندية الكرة الطائرة لمسابقة دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة المنتظر انطلاقها يوم 23 من أكتوبر الجاري، وجدنا أن الاستعدادات جاءت متباينة من ناد لآخر، فهناك أندية تعاني الأمرين، وأخرى مستقرة والأمور عندها سمن على عسل، وثالثة تغني على ليلاها، ومع كل ذلك الطموحات حاضرة بهذا الشكل أو بشكل آخر عند الجميع، وتبقى المسابقة الرسمية وحدها مرآة ستعكس وتترجم كل شيء.
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