Monday, 09 October 2023 04:45 GMT

123 ألف مدني نزحوا في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية

10/8/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية وما زالوا في قطاع غزة يبلغ حوالي 123 ألف شخص.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: "حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من يوم 8 أكتوبر، تم إجبار 123538 فلسطينيا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 413 قتيلا 2300 مصاب آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف الاراضي المحتلة بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

MENAFN08102023000151011027ID1107208778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث