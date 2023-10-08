123 ألف مدني نزحوا في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية

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- Khaberni) خبرني - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية وما زالوا في قطاع غزة يبلغ حوالي 123 ألف شخص.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: "حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من يوم 8 أكتوبر، تم إجبار 123538 فلسطينيا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 413 قتيلا 2300 مصاب آخرين بجروح مختلفة.
وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف الاراضي المحتلة بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
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