123 ألف مدني نزحوا في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية وما زالوا في قطاع غزة يبلغ حوالي 123 ألف شخص.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: "حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من يوم 8 أكتوبر، تم إجبار 123538 فلسطينيا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 413 قتيلا 2300 مصاب آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف الاراضي المحتلة بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.