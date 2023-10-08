احتراف 3 لاعبات جدد من النشميات بالدوري السعودي

MENAFN - Khaberni) خبرني- غادرت 3 لاعبات معسكر المنتخب الوطني، وذلك استعدادا للانضمام لفرقهن بالدوري السعودي، بهدف خوض تجربة احترافية هناك.

واتجهت كل من لانا فراس، روند كساب وبانه البيطار إلى السعودية للاحتراف هناك، وذلك بعد المستويات المميزة المقدمة من الثلاثي في بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية مؤخرا.

ويتواجد في الدوري السعودي أيضا كل من ملك شنك وشهناز جبرين مع نادي اتحاد جدة، ميساء جبارة مع نادي النصر، آية المجالي مع النادي الأهلي، مي سويلم مع نادي الشباب، وهيا خليل مع نادي التقدم.

وعلى صعيد متصل، تأكد غياب اللاعبة تسنيم اسليم عن معسكر المنتخب الوطني، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعت لها، حاجتها لتواصل برنامج التأهيل لمدة شهر على الأقل قبل العودة للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت بها مؤخراً.

ويواصل المنتخب تحضيراته بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعدادا لخوض مبارتين وديتين مع هونغ كونغ نهاية الشهر الحالي في عمان.

