عدم استقرار جوي وفرص للأمطار الإثنين والثلاثاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُشير أحدث القراءات الجوية لنماذج المُحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية، بأنه عقب الارتفاع المُؤقت لدرجات الحرارة عن مُعدلاتها المعتادة يوم الأحد حيث قاربت 30 درجة مئوية في أحياء من العاصمة، يُتوقع أن تتأثر المملكة بدءاً من ساعات عصر و مساء يوم الإثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشتد مع ساعات الليل و صبيحة الثلاثاء و يرافقها هطول زخات من الأمطار في مناطق عِدّة من المملكة، كما و تنخفض درجات الحرارة عن مُعدلاتها من جديد.

و في التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الإثنين لتُصبح أقل من مُعدلاتها المعتادة بقليل، و تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تلاقي إمتداد لمُنخفض جوي سطحي من المملكة العربية السعودية يُسمى بمنخفض البحر الأحمر و كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق لرطوبة في طبقات الجو المُختلفة، حيث تتكاثر كميات من السحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة و تتهيأ الفرصة تدريجياً بدءاً من ساعات العصر و المساء لهطول زخات من المطر في مناطق مُتفرقة من المملكة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، بحسب طقس العرب.

أما مع حلول الليل و صباح الثلاثاء، يزداد تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله و ذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو و تلاقيه مع إمتداد لمنخفض البحر الأحمر، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، و يُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية من المملكة، و تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء و النطاقات الجغرافية الضيقة و مُترافقة مع تساقط للبَرَد، كما و تُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح.

و مع ساعات الليل (ليلة الثلاثاء/الأربعاء)، تنخفض درجات الحرارة و يستقر الطقس، و تكون الأجواء باردة نسبياً لاسيما فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مما يحتاج ارتداء ملابس أكثر دفئاً.



