عدم استقرار جوي وفرص للأمطار الإثنين والثلاثاء

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- Khaberni) خبرني - تُشير أحدث القراءات الجوية لنماذج المُحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية، بأنه عقب الارتفاع المُؤقت لدرجات الحرارة عن مُعدلاتها المعتادة يوم الأحد حيث قاربت 30 درجة مئوية في أحياء من العاصمة، يُتوقع أن تتأثر المملكة بدءاً من ساعات عصر و مساء يوم الإثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشتد مع ساعات الليل و صبيحة الثلاثاء و يرافقها هطول زخات من الأمطار في مناطق عِدّة من المملكة، كما و تنخفض درجات الحرارة عن مُعدلاتها من جديد.
و في التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الإثنين لتُصبح أقل من مُعدلاتها المعتادة بقليل، و تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تلاقي إمتداد لمُنخفض جوي سطحي من المملكة العربية السعودية يُسمى بمنخفض البحر الأحمر و كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق لرطوبة في طبقات الجو المُختلفة، حيث تتكاثر كميات من السحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة و تتهيأ الفرصة تدريجياً بدءاً من ساعات العصر و المساء لهطول زخات من المطر في مناطق مُتفرقة من المملكة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، بحسب طقس العرب.
أما مع حلول الليل و صباح الثلاثاء، يزداد تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله و ذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو و تلاقيه مع إمتداد لمنخفض البحر الأحمر، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، و يُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية من المملكة، و تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء و النطاقات الجغرافية الضيقة و مُترافقة مع تساقط للبَرَد، كما و تُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح.
و مع ساعات الليل (ليلة الثلاثاء/الأربعاء)، تنخفض درجات الحرارة و يستقر الطقس، و تكون الأجواء باردة نسبياً لاسيما فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مما يحتاج ارتداء ملابس أكثر دفئاً.
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