92.5 مليون دولار الفجوة التمويلية لمشاريع اليونيسف في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حول الوضع الإنساني في الأزمة السورية أنه وفي العام 2023، أطلقت المنظمة نداء للحصول على 161.35 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات للأطفال الضعفاء وأسرهم في الأردن.

ومع نهاية الربع الثاني من 2023، كانت اليونيسف في الأردن حصلت على 31.8 مليون دولار من المتطلبات. ومع مبلغ ترحيل قدره 37.1 مليون دولار، تبلغ الفجوة التمويلية للمنظمة في الأردن 92.5 مليون دولار؛ أي إن 57 % من متطلبات تمويل مشاريعها في الأردن غير متحققة.

وقالت اليونيسف في تقرير حول برمجها في دول المنطقة ومنها الأردن للنصف الأول من العام الحالي، أنه وخلال 2023، يواصل الأردن تقديم الحماية والمساعدة لحوالي 1.3 مليون سوري، منهم 660.022 مسجلون لدى المفوضية.

ويعيش حاليا في المخيمات 135.547 لاجئا سوريا، 83,458 منهم في مخيم الزعتري، و45.045 في مخيم الأزرق، و6,737 في المخيم الإماراتي الأردني، و307 في مخيم جاردن.

وقال إنه تم الترحيب بمعظم اللاجئين (79.5 %) في المجتمعات المضيفة، والتي تقع أساسا في المحافظات الشمالية وعمان، وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف الأردن 80.740 لاجئا غير سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا.

وفي عام 2023، أدى النقص الكبير في التمويل إلى مخاوف من حدوث تخفيضات في المساعدة المقدمة للاجئين في الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى أن المساعدات الإنسانية هي المصدر الرئيسي لدخل للاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة، فمن المرجح أن يؤدي تخفيض المساعدات إلى تفاقم الظروف الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر للاجئين.

وأكد التقرير أنه وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل التعامل مع عدد اللاجئين، وتدعو الى تهيئة بيئة مواتية لتسهيل عودة اللاجئين إلى سورية، ما يزال الوضع الحالي هناك يمثل تحديا، كما أن الظروف اللازمة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة ليست متاحة، وبالتالي فإن دعم اللاجئين في الأردن ما يزال أمرا بالغ الأهمية.

وفي قطاع الصحة والتغذية، أشار التقرير إلى أنه في الربع الثاني من العام، شملت التدخلات الصحية والتغذوية الرئيسية لليونيسف في مخيمي الأزرق والزعتري فحص سوء التغذية وتقديم المشورة بشأن تغذية الرضع والأطفال الصغار.

ومن بين 20.528 طفلا (50 % إناث) و2.207 امرأة تم فحصهم للتأكد من سوء التغذية، كان 8 أطفال (56 % إناث) يعانون من سوء التغذية الحاد، و61 طفلا (54 % إناث) يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل.

وقدم شركاء اليونيسف المنفذون العلاج لحالات سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد، حيث بلغ معدل الشفاء المسجل 97 %.

ومن أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية، قامت اليونيسف وشريكها المنفذ بتطعيم ما مجموعه 9.030 طالبا في كل من مخيم الزعتري، و5.903 طلاب، ومخيم الأزرق 3.127 طالبا.

كما زودت اليونيسف وزارة الصحة بالمساعدة الفنية ومعدات سلسلة التبريد (1000 حامل لقاح) لضمان التخزين الآمن، ونقل اللقاحات لبرنامج التحصين الروتيني في الأردن، والذي يشمل اللاجئين.

وفي الربعين الأول والثاني من عام 2023، تم تطعيم ما مجموعه 9.484 طفلا سوريا لاجئا ضد الحصبة.

وفي قطاع حماية الطفل، أشارت اليونيسف إلى أن أولوياتها الرئيسية تتركز في تمكين الآباء وتزويدهم بمهارات الأبوة والأمومة الإيجابية، ومعالجة قضية العنف في المدارس، وتوفير خدمات إدارة الحالات عالية الجودة للأطفال في المدارس.

ولتحقيق هذه الغاية، تم تدريب ما مجموعه 46 متطوعا (91 % إناث) في مخيمي الأزرق والزعتري كميسرين لبرنامج التربية الوالدية الإيجابية، حيث وصل إلى 2.284 أبا (97 % إناث) من خلال جلسات مصممة خصيصا لتناسب أعمار أطفالهم.

وأجرت وزارة التربية والتعليم واليونيسف وشريكتها المنفذة جلسات توعية وبناء القدرات، حيث وصلت إلى 5.529 طالبا سوريا (51 % منهم إناث) وزودتهم بمعلومات حول حماية الطفل، بما في ذلك العنف، ما أدى إلى زيادة في الإبلاغ عن العنف في المدارس.

بالإضافة إلى ذلك، ومع تعزيز قدرة موظفي المدارس على التعامل مع حالات العنف في المدرسة، تمت معالجة ما مجموعه 74 حالة من خلال المدارس في المخيمات مباشرة، بما في ذلك من خلال الإحالات إلى خدمات إدارة الحالات.

وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2023، تلقى ما مجموعه 4205 أطفال إدارة حالات فردية، وحصل 90.964 طفلا ومراهقا ومقدم رعاية على خدمات الصحة العقلية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي، وحصل 91.337 امرأة وفتاة وفتى على تدخلات لتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منها و/أو الاستجابة لها.

وأشار التقرير الى أن هناك 166.720 طفلا من الفئات الضعيفة تدعمهم اليونيسف (51 % إناث،) (91 % سوريون، 8 % أردنيون، و1 في المائة من جنسيات أخرى) مسجلين في التعليم الرسمي وغير الرسمي في السنة الدراسية 2022/ 2023.

وفي مخيمات اللاجئين، واصلت اليونيسف دعم العمليات المدرسية في جميع المدارس البالغ عددها 51 مدرسة و18 روضة أطفال مستقلة، لتصل إلى 36.757 طالبا (50 % منهم إناث)، بما في ذلك الدعم الموجه لـ1.371 طفلا من ذوي الإعاقة (44 % من الإناث).

وفي تنمية ومشاركة المراهقين والشباب، قامت اليونيسف وشركاؤها الفنيون في الربع الثاني من العام بتدريب 21 من موظفي وزارة التربية والتعليم على منهج المهارات الرقمية، و8 من موظفي وزارة الشباب على منهج الابتكار الاجتماعي، مسترشدين بمنهجية اليونيسف UPSHIFT.

وواصلت اليونيسف تزويد 37.772 شابا (52 % إناث) (30 % سوريون، 3 % فلسطينيون، 67 % أردنيون)، في كل من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، بفرص لتطوير مهاراتهم وقابليتهم للتوظيف، مع العمل على معالجة هذه المشكلة.

وحصل 12.878 شابا (54 % إناث) على تدريب في المهارات الحياتية والمهارات الفنية والمهنية والمهارات الرقمية، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل وتزويدهم بالدعم لبدء مشاريعهم الخاصة، وتزيد هذه الفرص من حصول الشباب على فرص مدرة للدخل، بما في ذلك العمل لحسابهم الخاص.

كما أتاحت اليونيسف لـ24.894 شابا فرصا لتطوير مهاراتهم مع تقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم، من خلال التدريب على القيادة والابتكار الاجتماعي والتوعية المناخية والدعوة.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، أشارت اليونسيف إلى أنها، ومن خلال برامجها، تضمن الوصول الآمن والموثوق إلى المياه لـ132.886 (49 % من الإناث) لاجئا سوريا في مخيمات الزعتري والأزرق والجاردن، وعلى الحدود الشمالية الشرقية.

وعند ارتفاع الطلب على المياه، لا سيما في فصل الصيف، تواصل اليونيسف التأكد من توفيرها بكميات مناسبة، بما في ذلك من خلال مصادر المياه التكميلية مثل الشبكات الوطنية ونقل المياه بالشاحنات، كما الحال في مخيم الزعتري بسبب ندرة المياه.

وبالنسبة إلى مخيم الأزرق، واصلت اليونيسف تنفيذ مشروع لتحسين إمدادات المياه على مستوى المخيم، مع الانتهاء من حفر الآبار لضمان وصول 40 ألف شخص في المخيم إلى المياه على مدار العام.

وأشار التقرير إلى أن اليونيسف تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاستعدادات لربط البئر وتحديث نظام المياه لتحسين توزيع المياه، ولكنها "تواجه تحديات تمويلية".

وتوفر اليونيسف خدمات الصرف الصحي الكافية والإدارة الآمنة لمياه الصرف الصحي إلى 125.467 شخصا (49 % منهم إناث) في مخيمات اللاجئين السوريين، ويتم استكمال الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال أنشطة لتعزيز ممارسات النظافة السليمة والحفاظ على المياه (بما في ذلك كيفية استخدام موارد المياه بشكل مناسب).

ولضمان قدرة أفراد المجتمع على تقديم الملاحظات، تدير اليونيسف نظام خط ساخن لرصد ومعالجة المخاوف المتعلقة بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين.

ومنذ كانون الثاني، استفاد 1.753 شخصا من زيادة إمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي كجزء من برنامج البنية التحتية "النقد مقابل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية" التابع لليونيسف في مخيمات الخيام غير الرسمية في جميع أنحاء الأردن، حيث يوفر هذا البرنامج تحويلات نقدية لدعم تركيب خزانات المياه والمراحيض المتنقلة، ويتضمن أنشطة تدريبية للمستفيدين من خدمات النقل الذكية على تركيب وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية أشار التقرير الى أنه وخلال النصف الأول من العام، قدم برنامج "حاجتي"، وهو برنامج للتحويلات النقدية التابع لليونيسف للأسر الأكثر ضعفا، تحويلات نقدية لـ 3.111 أسرة، وكانت 29 % من الأسر التي تعيلها نساء، والتي تشمل 10.293 طفلا (50 % فتيات، و11 % أطفال من ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير الى أن 97 % من الأسر التي استفادت من هذا البرنامج، أشارت إلى أن الدعم ساعدهم على تلبية احتياجات أطفالهم بشكل أفضل، وساهم في زيادة المشاركة المدرسية بين الأطفال الضعفاء، ويساعد في تقليل نقاط الضعف متعددة الأبعاد بين الأسر المستفيدة.

وحتى نهاية الربع الثاني من العام، وصلت مراكز "مكاني" إلى 91.474 شخصا على مستوى البلاد، حيث أشارت نتائج التقييمات السابقة واللاحقة لبناء المهارات إلى أن 93 % من المراهقين والشباب قاموا بتعزيز مهاراتهم.

وأشار التقرير إلى أنه ربما تتطلب تحديات التمويل لكل من برنامجي "حاجتي" و"مكاني" للجزء الأخير من عام 2023، أن تقوم اليونيسف بتقليص بعض الخدمات التي سيتم تقديمها للأطفال الأكثر ضعفا، بحسب الغد.