الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل



قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد إنه أمر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر. فورد بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس والذي خلف أكثر من 1000 قتيل وآلاف الجرحى من الجانبين.

سوف يرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية من الوصول إلى حماس وإجراء المراقبة.

الانتشار العسكري الأمريكي الضخم، الذي يتضمن أيضا إرسال مجموعة من السفن والطائرات الحربية، يسلط الضوء على قلق واشنطن ضمن محاولتها الحيلولة دون تنامي الصراع.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب رسميا، يوم الأحد، وأعطت الضوء الأخضر لاتخاذ "خطوات عسكرية كبيرة" من أجل الانتقام من حماس.

تشير التقارير الأولية إلى أن أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الهجمات، بالإضافة لسبعة مفقودين آخرين لا يعرف مصيرهم، بحسب مسؤول أمريكي.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة التقارير الأولية التي تلقتها السفارة الأمريكية في القدس، إن هذه الأرقام في تغير مستمر، وقد ترتفع مع جمع الحصيلة ككل.

وأضاف أن معظم - إن لم يكن جميع - القتلى أو المفقودين مواطنون إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.

وسترسل الولايات المتحدة الطراد (يو إس إس نورماندي)، والمدمرات (يو إس إس توماس هودنر) و(يو إس إس راماج) و(يو إس إس كارني)، و(يو إس إس روزفلت).

كما ستعزز واشنطن القوات الجوية الإسرائيلية بمقاتلات من طراز (إف-35) و(إف-15) و(إف-16) و(إيه -10).

قال أوستن في بيان "الولايات المتحدة تحتفظ بقوات مستعدة على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع إذا لزم الأمر."

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، ستزود إدارة بايدن جيش الدفاع الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية، من بينها ذخائر."

وأفاد أوستن بأن المساعدة الأمنية الأولية "ستبدأ في التحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة".

كانت حاملة الطائرات ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط. كانت الحاملة تجري الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني. وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدمًا في الولايات المتحدة وهذا هو أول انتشار كامل لها.

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