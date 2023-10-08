اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في أعقاب زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما



أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في الجزء الشرقي من البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المعتقد أن موجات المد قد وصلت بالفعل إلى تلك المناطق.

وجاء التحذير في أعقاب وقوع زلزال غير معروف القوة بالقرب من جزيرة توريشيما في الساعة 5:25 صباحا (بتوقيت اليابان)، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المتوقع أن يصل ارتفاع موجات المد إلى متر واحد.

