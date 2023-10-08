«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز التعاون مع «صافكس» الجزائرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث مركز إكسبو الشارقة مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ((صافكس)) سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال فتح آفاق جديدة لإقامة معارض مشتركة، وتعزيز وجود الشركات الجزائرية في الفعاليات والمعارض، التي ينظمها المركز على مدار العام.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعلي فراح، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ((صافكس))، بحضور عدد من المسؤولين، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، كما تطرق إلى الفرص الواعدة، التي يمتلكها قطاع المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية العمل على استثمار هذه الإمكانات في تعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين الشقيقين.
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