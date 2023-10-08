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«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز التعاون مع «صافكس» الجزائرية

10/8/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث مركز إكسبو الشارقة مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ((صافكس)) سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال فتح آفاق جديدة لإقامة معارض مشتركة، وتعزيز وجود الشركات الجزائرية في الفعاليات والمعارض، التي ينظمها المركز على مدار العام.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعلي فراح، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ((صافكس))، بحضور عدد من المسؤولين، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، كما تطرق إلى الفرص الواعدة، التي يمتلكها قطاع المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية العمل على استثمار هذه الإمكانات في تعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين الشقيقين.

MENAFN08102023000110011019ID1107208764

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