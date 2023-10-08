الإمارات تشارك باجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، من اليوم لغاية 15 أكتوبر الحالي.

ويترأس معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الإمارات في الاجتماعات والذي يضم: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات الإمارات المركزي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي الوزير، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف.

ويشارك وفد الإمارات في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تضم الجلسة العامة للجنة التنمية، والتي يترأسها معالي محمد بن هادي الحسيني، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والاجتماعات السنوية العامة، والجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب مع رئيس البنك الدولي، واجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وسيعقد وفد الدولة جملة من الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسات والمنظمات الدولية، كما تستضيف الإمارات حفل استقبال البنوك الإماراتية.

وأشاد بقدرة المملكة المغربية على التعافي السريع من المصاب الجلل، الذي أصابها، والتزامها باستضافة هذا الحدث، الذي يقام للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً في القارة الأفريقية، التي ترتبط الإمارات مع دولها بعلاقات وثيقة، وتعمل على تعزيز الجهود لمواجهة مختلف التحديات، في مقدمتها الصحة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

وأكد أن العالم بحاجة اليوم لتوحيد الجهود ورص الصفوف وتضافر القوى، من أجل إرساء حلول فعالة وشاملة لجميع الاحتياجات التنموية بشكل مستدام يوفر احتياجات الأجيال القادمة، وهو ما تعمل عليه الوزارة، من خلال تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من دول العالم لحضور يوم التمويل الذي سيعقد في دبي 4 ديسمبر، خلال مؤتمر الأطراف COP28.

ويترأس الحسيني أيضاً دول المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الحدث، ويشارك باجتماعات مراكش مندوبون عن 189 دولة في صندوق النقد والبنك الدوليين.