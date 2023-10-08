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الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني ينطلق اليوم

10/8/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق، اليوم، في أبوظبي، فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية.

ويناقش الأسبوع، الذي تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني، ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2023، الذي ينعقد تحت عنوان ((المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية)) أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية.

ويشهد الحدث إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية، ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة.

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