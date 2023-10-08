مجموعة «سيام للإسمنت» تنشئ بدبي المركز الرئيسي للتوريد والنقل في المنطقة

كشفت مجموعة سيام للإسمنت عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية للتوسع في منطقة جنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلنت الشركة عن إنشاء مركز دبي لسلاسل التوريد، الذي سيكون المركز الرئيسي لها في التوريد والنقل في هذه المنطقة، وتهدف الشركة المتخصصة في حلول سلاسل التوريد في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى توسيع وجودها العالمي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المصممة لتعزيز الازدهار في المجتمعات المحلية، وتقديم فرص للأعمال الإقليمية في شبكة سلاسل التوريد العالمية.

وتأسست الشركة عام 1913 بموجب المرسوم الملكي للملك راما السادس ملك تايلاند، وسيام للإسمنت مجموعة تايلندية تتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة في مجال البناء، وتضم أكثر من 400 شركة، وهي تحقق إيرادات ثابتة بحدود 15.85 مليار دولار، وتتضمن استثماراتها مشاريع مشتركة مع رواد صناعة عالميين مثل كوبوتا وياماتو كوجيو وتويوتا موتور وشركة داو للكيماويات. وحصلت المجموعة على أعلى تقييم في مؤشر داو جونز للاستدامة في سبتمبر 2023، بفضل التزام الشركة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأربع (تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والحفاظ على البيئة، والحد من اللامساواة وتعزيز التعاون، وذلك مع الحفاظ على النزاهة والشفافية)، وبذلك تصبح أول منظمة من جمعية دول جنوب شرق آسيا تنضم إلى مؤشر داو جونز للاستدامة منذ عام 2004.

وقال أبهيجيت داتا، رئيس الأعمال الدولية والمدير التنفيذي لمجموعة سيام للأسمنت الدولية: ((نهدف إلى تقديم حلول شاملة لسلاسل التوريد لشركائنا وخلق قيمة ومرونة، وبصفتها شركة تابعة لمجموعة سيام للإسمنت، تتخصص شركة سيام للإسمنت الدولية في تقديم حلول شاملة لسلاسل التوريد في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل قطاع الطاقة وتوريد المعدات الصناعية وقطاع البناء والإنشاء وقطاع المنزل والمعيشة وصناعة الورق والتغليف))، وتعتبر مجموعة سيام للإسمنت الدولية واحدة من أهم 5 شركات عالمية في مجال توزيع السلع الجافة بالجملة، بفضل وجودها العالمي في 50 دولة.