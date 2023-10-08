إضراب «عمال السيارات الأمريكية» يدخل أسبوعه الرابع

ترأس شون فاين رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) وغيره من القادة العماليين مسيرة أول من أمس في شيكاغو للحفاظ على دعم أعضاء النقابة للإضراب ضد شركات صناعة السيارات في ديترويت الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.

وصور رئيس UAW شون فاين، الإضراب على أنه لحظة محورية للعمالة المنظمة وجزء من حرب تضع العمال ضد ((طبقة المليارديرات وجشع الشركات)).

ولم يقدم فاين تفاصيل جديدة بشأن المحادثات أو ما إذا كانت ستستمر. وقالت ناطقة باسم شركة ستيلانتيس، التي تمتلك العلامات التجارية جيب ورام ودودج، إنه لا يوجد شيء لتحديثه.

وأعلنت النقابة عن تحقيق انفراجة الجمعة الماضي، عندما وافقت جنرال موتورز على وضع العمال في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة تحت العقد الوطني لـ UAW. وفي ليلة الجمعة، كررت فورد تصريحها السابق بأن المصانع لم يتم بناؤها بعد، وعندما يتم ذلك، سيقرر العمال ما إذا كانوا سينضمون إلى النقابة.

بدأ الإضراب 15 سبتمبر الماضي في ثلاثة مصانع تجميع، واحد تديره كل شركة، وامتد منذ ذلك الحين إلى مراكز قطع غيار جنرال موتورز وستيلانتس ومصنع آخر لشركة فورد ومصنع آخر لشركة جنرال موتورز. ولم تعلن UAW عن أهداف جديدة يوم الجمعة، مشيرة إلى التقدم المحرز في المحادثات.

يسعى UAW إلى زيادة الأجور بـ 36 % على مدى أربع سنوات ومزايا أخرى. وتقول النقابة إن شركة فورد عرضت زيادة في الأجور بـ 23 % على مدى أربع سنوات، مع زيادة في الأجور لشركة جنرال موتورز وستيلانتس نحو 20 %.

وانضم إلى فاين في مسيرة أول من أمس عمدة شيكاغو براندون جونسون وزعماء نقابة المعلمين في شيكاغو ورابطة المضيفين وKMU، أكبر نقابة عمالية في الفلبين.