«ذي بودي شوب» تعزز أداء الشباب في قرارات المناخ

أطلقت ((ذي بودي شوب)) تعهد 2023 لزيادة مشاركة الشباب في القرارات المناخية والبيئية، بالتعاون مع برنامج قادة التغيير التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، والذي يوفر رحلة منسقة لتمكين الشباب وذلك مع استمرار نجاح مبادرة ((كن مرئي. كن مسموع)) للعام الثاني.

وقال رمزي العمراني، مدير العلامة التجارية في ((ذي بودي شوب)): ((قد يبدو التوقيع على تعهد وكأنه أمر صغير، ولكن عندما نعمل معاً، يمكننا جميعاً إسماع أصواتنا وتغيير العالم نحو الأفضل)).

وقال حسام ناصف، مدير إدارة الشراكات في جمعية الإمارات للطبيعة: ((نحن فخورون جداً بكوننا جزءاً من هذه الفرصة الفريدة التي لا تقوم فقط بإشراك الشباب في برنامج التعبئة)).