«ذي بودي شوب» تعزز أداء الشباب في قرارات المناخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت ((ذي بودي شوب)) تعهد 2023 لزيادة مشاركة الشباب في القرارات المناخية والبيئية، بالتعاون مع برنامج قادة التغيير التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، والذي يوفر رحلة منسقة لتمكين الشباب وذلك مع استمرار نجاح مبادرة ((كن مرئي. كن مسموع)) للعام الثاني.
وقال رمزي العمراني، مدير العلامة التجارية في ((ذي بودي شوب)): ((قد يبدو التوقيع على تعهد وكأنه أمر صغير، ولكن عندما نعمل معاً، يمكننا جميعاً إسماع أصواتنا وتغيير العالم نحو الأفضل)).
وقال حسام ناصف، مدير إدارة الشراكات في جمعية الإمارات للطبيعة: ((نحن فخورون جداً بكوننا جزءاً من هذه الفرصة الفريدة التي لا تقوم فقط بإشراك الشباب في برنامج التعبئة)).
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