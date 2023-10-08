حاجة للتكيف مع ارتفاع الفائدة لفترة أطول

بعد أن بلغت أسعار الفائدة ذروتها، أو اقتربت من ذلك، تحوّل الاهتمام إلى التساؤل حول طول المدة التي ستظل فيها مرتفعة؟. لقد اتحد محافظو البنوك المركزية، الذين يخشون من حالة من الرضا بمستويات التضخم، خلف شعار ((الارتفاع سيدوم لفترة أطول)). وقد دفع ذلك هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، إلى أن يقارن مسار أسعار الفائدة المحتمل في المملكة المتحدة بجبل تيبل في كيب تاون، بقمته العالية المسطحة.

يثير هذا الواقع قلق المستثمرين، خصوصاً في ضوء البيانات عن النمو القوي في الوظائف الأمريكية. فخلال الأسابيع الأخيرة، هبطت أسواق الأسهم، وصعدت بقوة عائدات السندات طويلة الأجل. وبينما أظهرت الاقتصادات المختلفة مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن، فإنه مع تراجع المخصصات النقدية الاحتياطية بعد الجائحة وانتهاء القروض المقدمة بأسعار فائدة منخفضة، ستتعرض أنشطة الأعمال والأسر على حد سواء لمزيد من الضغوط خلال الأشهر المقبلة.

ويهدد تصاعد عائدات السندات بحدوث اضطرابات أعمق، في حين من المتوقع حدوث تباطؤ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في العام المقبل. والواقع أنه مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض، بعد تراجعه عن أعلى مستوياته في أربعين عاماً، سيصبح خفض أسعار الفائدة أمراً لازماً. ومع ذلك، فإن الأمل في أن تنخفض تكلفة الائتمان مرة أخرى إلى مستوياتها الدنيا التي شهدتها بعد الأزمة المالية يعد ضرباً من الحماقة. ومن الممكن أن تؤدي التغيرات الاقتصادية الهيكلية إلى استمرار ضغوط الأسعار، فضلاً عن أسعار الفائدة، في الارتفاع على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن تنامي ظاهرة الحمائية يعني أن العولمة ربما لم تعد القوة المضادة للتضخم التي كانت عليها من قبل. وفي ظل الإنفاق على التغير المناخي، والشيخوخة السكانية والدفاع، فإن السياسة المالية ستواصل تعزيز مستويات الطلب. ومن ناحية أخرى، سيزيد ارتفاع معدلات الشيب بين القوى العاملة من نقص العمالة الحالي. وفي السنوات المقبلة على الأقل، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، حيث تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتراوح سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بنهاية عام 2025 ما بين 3 % - 3.5%.

إن اتباع نظام جديد يبتعد عن الاعتماد على الأموال رخيصة التكلفة ستكون له تبعات اقتصادية بالغة. وتواجه الحكومات خيارات صعبة، حيث تدخل فترة أسعار الفائدة المرتفعة مع تضخم كل من الدين العام والطلب على الإنفاق، هذا بالإضافة إلى فقدان حصة أكبر من الإيرادات بسبب مدفوعات الفائدة. ومع ذلك، فإن تقليص الإنفاق على الخدمات العامة أو زيادة الضرائب يعتبران أمراً شديد الخطورة من الناحية السياسية، إذ لا بد من دراسة الأمور جيداً. فمن المرجح أن يكون رد فعل أسواق السندات على المزيد من الإسراف المالي قاسياً خصوصاً مع محاولة تلك الأسواق استيعاب الإصدارات الجديدة، وكذلك تقليل البنوك المركزية لميزانياتها العمومية.

وستظل الأوضاع المالية متقلبة. وتشكل نطاقات التأثير الخفية، لا سيما في صناديق التحوط، وأسواق رأس المال الخاص، والتي ربما لم تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط، مصدر قلق ممنهجاً ومستمراً. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تعيد بعض الانضباط إلى الأسواق، وذلك على النقيض من السعي وراء العائد الذي ساد العقد الماضي، وأدى إلى ظهور أصول مالية معقدة ومريبة، من العملات المشفرة إلى القروض المحفوفة بالمخاطر.

ستبدو الأمور وكأنها عالم مختلف بالنسبة للشركات والأسر، ومن غير المرجح أن يصمد العديد من الشركات التي ظلت قائمة فقط بفضل القروض منخفضة الفائدة، إذ يبدو أن طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة هذا العام في طريقها للوصول إلى أحد أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنها ارتفعت في منطقة اليورو.

وفي حين أن هذه الحال قد تعزز من الإنتاجية، فإن بعض الشركات الناشئة الابتكارية قد لا توفق إذا ما تشدد المستثمرون في شروط ومعايير الاستقصاء اللازم. وستصبح استراتيجيات التسعير التي تقل عن حد التكلفة والتي تطبقها شركات نتفليكس وأوبر وديليفرو – والتي راقت لكثيرين في عصر النقد المجاني - أقل جدوى. وستواجه الشركات مستهلكين أكثر حرصاً وتشدداً في الإنفاق، وسيؤدي ارتفاع مدفوعات القروض، وزيادة حوافز الادخار، إلى تقليص الإنفاق.

ومن المرجح أيضاً أن يتباطأ الصعود المتواصل لأسعار المنازل، والذي ساد العقد الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري. وقد سجلت المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بالفعل انخفاضات في أسعار المنازل على أساس سنوي. وسوف تؤدي القيود المفروضة على العرض إلى تجنب الانهيار، ولكنها لا تعني مهلة كافية لمن يشترى لأول مرة. ومع ضعف الإنتاجية، وتأخر التحول الأخضر عن الجدول الزمني المحدد، فلا شك أن الأجيال القادمة سوف تندم على تضييع فرصة أسعار الفائدة المنخفضة على خدمات البث، وتطبيقات توصيل الوجبات السريعة، وتضخم أسعار المنازل.

ربما سيبدو الوضع الجديد غير مألوف، لكن الحقيقة أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وتوافر السيولة بلا حساب خلال العقد الماضي كانت هي الاستثناءات غير الطبيعية.