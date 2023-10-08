الاتحاد الأوروبي يدرس تأخير الإصلاحات الكيميائية عقب رد الفعل العنيف للصناعة

القواعد الصارمة قد تتأخر وسط تصاعد العداء لتشريعات المناخ

تعكف بروكسل على دراسة تأجيل جديد لمقترحات الحد من المواد الكيميائية الضارة واللدائن الدقيقة، وسط العداء المتزايد للتشريعات المتعلقة للمناخ من جانب الصناعة والسياسيين اليمينيين.

ويمكن الآن، طبقاً لأشخاص تم إطلاعهم على تطورات الموقف، أن تنحي المفوضة الأوروبية جانباً عملية طرح النسخة الجديدة من تشريع ريتش بشأن بيع واستخدام المواد الكيميائية، التي ستؤثر في المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وسلسلة منتجات أخرى، وذلك حتى ما بعد الانتخابات المقررة لشهر يونيو المقبل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وكان قد تم سابقاً تغيير الجدول الزمني للإعلان عن المقترحات من العام الماضي إلى هذا العام. وهذه الخطط كانت ستمثل الخطوة الأولى في تغيير القواعد التي سيتم التفاوض بشأنها بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتعتبر القواعد الحالية بالغة التعقيد، وتطلبت 7 سنوات للتفاوض بشأنها.

وفي جلسة استماع صباح الثلاثاء، فشل ماروس سيفكوفيتش، المفوض السلوفاكي، الذي تم ترشيحه للإشراف على حزمة المناخ الخاصة بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بعد رحيل الرئيس السابق فرانس تيمرمانز، فشل في ضمان تقديم الاقتراحات الخاصة بالمواد الكيميائية في وقتها. وقام بإدراج المقترحات التي أملت بروكسل في تقديمها قبل الانتخابات، متضمنة الشروط اللازمة لنقل الحيوانات، قائلاً فقط ((إن العمل مستمر بخصوص تشريع ريتش)).

من جانبه، قال أحد الدبلوماسيين رفيعي المستوي في الاتحاد الأوروبي: ((إن تشريع ريتش لا يزال يراوح مكانه.. هناك زيادة هائلة في الحمل الإداري. إن القادة يشعرون أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات الإدارية والروتين. وهذا الأمر يخنق قدراتنا التنافسية)).

وصرح مسؤولان بالاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم الاقتراح في 20 ديسمبر، وهي آخر فرصة لها للوفاء بتعهدها، والالتزام بالموعد النهائي المحدد في 2023. وقد يكون الاقتراح معرضاً للإلغاء كلياً، إذا ما تم تأجيله إلى ما بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، لأن المسؤولية ستؤول حينها إلى مفوضية جديدة.

وصرح مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي، أن تغيير القواعد التي تقيد المواد الضارة، وتتخلص منها تدريجياً، يعتبر ((أمراً سياسياً بدرجة كبيرة))، بسبب تأثيره في الصناعة، فالعديد من المواد الكيميائية المعرضة للتقييد هي مواد لها أهمية قصوى في مجالات التحول الأخضر وإنتاج أشباه الموصلات. والسؤال العالق هنا، يتعلق بكيفية تنظيم البوليمرات، التي يمكن أن تكون خطرة، لكنها واسعة الانتشار في منتجات متنوعة، تتراوح بين الملابس إلى الأكياس البلاستيكية. لذلك قال المسؤول: ((علينا أن نصل إلى توازن ما لتحقيق أهدافنا كلها)).

وتتعرض فون دير لاين لضغوط من حزبها حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، للتقليل من تأثيرات اللوائح البيئية على الشركات التي تكافح التكاليف الباهظة والتوترات التجارية الجيوسياسية. وهي لم تعلن بعد ما إذا كانت ستترشح ثانية لرئاسة المفوضية أم لا، لكن نجاحها يتوقف على دعم كل من حزب الشعب الأوروبي المؤيد للصناعة، والحكومة الفرنسية الداعمة وبقوة وبوضوح لتشديد القواعد المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة.

ويثير التشريع جدلاً، مقابل رد فعل قوي وواسع ضد تكاليف التحول الأخضر وتأثيره في الناخبين قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي. وصرح أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن هناك اقتراحاً يتعلق بالتلوث الذي تسببه اللدائن الدقيقة، ينتظر قراراً من فون دير لاين.

ووفقاً لإجابات مكتوبة للجنة البيئة بالبرلمان، قال سيفكوفيتش إن اللجنة تجري تحليلاً دقيقاً، من أجل الحد من المخاطر الصحية والأضرار البيئية، الناجمة عن التلوث الكيميائي، مع تجنب تعريض الشركات الأوروبية لعبء إداري جسيم.

ووفقاً لهيئة الصناعة ((سيفيك))، فقد دعمت الصناعات الكيميائية تحديثاً لتشريع ريتش بعيد المدى، يصل إلى 849 صفحة، ما دام هادفاً وفعالاً. لكن الهيئة قالت إن ((التشريع الخاص بالمواد الكيميائية لا ينبغي أن تحركه الأحكام والقرارات، بدلاً من الأدلة العلمية))، من خلال تصنيف المواد حسب استخداماتها، فيما يخشى أن تؤدي المراجعة إلي إبطاء الموافقات علي المواد الرئيسة. وتقوم العديد من الدول الأعضاء، بقيادة الدنمارك، بالضغط من أجل اقتراح ((تشريع ريتش)) صارم، فيما رفضت اللجنة التعليق.