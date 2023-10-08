الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم مصارفها الصغيرة

المشرّعون والجهات التنظيمية مطالبون بتقديم أكثر من مجرد الدعم الشفوي للمقرضين

يتحدث المشرّعون والجهات التنظيمية كثيراً عن أهمية المصارف والشركات الصغيرة، لكن تصرفاتهم في حقيقة الأمر دائماً ما تدعم المصارف والشركات الكبيرة على حساب الصغيرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمصارف. ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة ستواجه صعاباً من دون المصارف الصغيرة.

لقد جعلنا المصارف الكبيرة أكبر على حساب الصغيرة، بداية من تحرير الرقابة على المصارف في ثمانينيات القرن المنصرم، ثم الاستجابة للأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن الأزمة تسببت فيها المصارف الكبيرة، لا الصغيرة، كما أن المصارف الصغيرة لم تكن بحاجة إلى حزم إنقاذ. ويُشار هنا إلى انخفاض عدد المصارف المشمولة بتأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إلى قرابة النصف بين سنتي 2002 و2022.

وتمثّلت السياسة غير الرسمية لوزارة الخزانة، وإن لم تكن سياسة الكونغرس، منذ فترة طويلة في دعم اندماج المصارف، استناداً إلى نظرية مفادها أن المصرف الأكبر أكثر أماناً. وحتى قبل إلغاء الكونغرس لتشريع ((غلاس - ستيغال)) في سنة 1999، والذي أجبر المصارف على الفصل بين الأنشطة المصرفية التجارية وتلك الاستثمارية، تقدمت وزارة الخزانة بخطتها الخاصة لهذا الهدف، ولإزالة القيود المصرفية بين الولايات لتسريع الاندماجات كما تؤمن ((وول ستريت)) بالأمر ذاته، واستبعد بعضهم بالمرة الحاجة إلى المصارف الصغيرة بعد انهيار كل من ((سيليكون فالي بنك)) و((سيغنتشر بنك)).

وقال عضو في جماعة ضغط تعمل لمصلحة مصرف متوسط الحجم: ((ربما تكون التعليقات على قيمة المصارف الصغيرة والمتوسطة، وعملائها الصغار والمتوسطين، مجرد تأييد شفوي، وإن الهدف أن يبدو

نظامنا شبيهاً بالنظام في أوروبا))، متابعاً: ((وإلا، فالأمر لن يبدو منطقياً)).

وصرّح روبرت كابلان، الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالي في ي دالاس: ((لقد صارت المصارف الكبيرة أقوى نسبياً، فيما أصبحت المصارف الصغيرة والمتوسطة في وضع تنافسي غير مواتٍ. ويتناقض هذا مع ما كنا نرغب فيه بعد خروجنا من الأزمة المالية في سنة 2008، أي تفادي خلق نظام تتركز فيه القوة بأيدي مصارف أكبر كثيراً من أن تفشل)).

وتشعر عدة مصارف صغيرة بأن الاستجابة لأزمة ((سيليكون فالي بنك)) أدت إلى تدهور الأمور. لقد برهنت الحكومة على عدم وجود حدود للتأمين على الودائع، فقط إذا كان المصرف كبيراً بما يكفي، وحال كان المودعون أقوياء كثيراً. ولأن الحكومة لم تكن قادرة على تأمين كل الودائع، أو راغبة في ذلك، فقد تم ترك المصارف الصغيرة في وضع تنافسي سيئ للغاية ويفسر هذا فقدان المصارف الصغيرة ودائع بقيمة 120 مليار دولار في خضم الاضطرابات الناجمة عن أزمة ((سيليكون فالي بنك)).

وذكر سكوت هيلدنبراند، المحلل المصرفي لدى ((بايبر ساندلر)): ((ماذا يمكنني أن أفعل، إذا كنا نحاول التنافس ضد مصارف تتمتع بغطاء مجاني، فلا توجد حاجة إلى تأمين الخمسة الكبار لودائعهم؟)). وتوقع هيلدنبراند، في حديثه لبودكاست ((أود لوتس)) الذي تقدمه ((بلومبرغ))، انخفاض عدد المصارف الأمريكية من قرابة 4,000 إلى ربما بضع مئات في غضون 10 إلى 15 عاماً. وأعرب رئيس تنفيذي لمصرف صغير عن قلقه من احتمال وجود ((قفار مصرفية))، أي مناطق لا توجد بها خدمات مصرفية في البلاد، مثلما توجد مناطق من دون غذاء ورعاية صحية.

لقد دفعت السياسات التنظيمية بالأموال إلى جهات غير مصرفية، فعلى سبيل المثال، يُصدر مقرضون غير مصرفيين عقود رهن عقاري بعدد أكبر من المصارف، على الرغم من إدراك أخطار نظام الظل المصرفي الأقل تنظيماً. ويقلل ما يُعرف بـ((الائتمان الخاص)) من حصة المصارف في السوق، تحت ستار مساعدة المصارف الصغيرة بإزالة القروض من دفاترها.

وأظهرت الجائحة أيضاً حدود الدعم الذي تتلقاه الشركات الصغيرة، فقد ساعدت الحكومة الأمريكية شركات صغيرة عن طريق سياسات مثل برنامج حماية الرواتب ولكن واجهت هذه المساعدة صعاباً ناجمة عن الطبيعة الفوضوية في بداية تنفيذها مقارنة بحزم الإنقاذ المستهدف للصناعات الكبيرة كما ساعدت حزم إنقاذ الاحتياط الفيدرالي على تسهيل وصول الشركات الكبيرة إلى الأسواق. وبعد ذلك، أضرت الإغلاقات ومشكلات سلسلة التوريد على نحو غير متناسب بالشركات الصغيرة التي لم تكن لها مبيعات عبر الإنترنت ولم تمكن لديها من الإمكانات ما يتيح لها الحصول على البضائع التي كانت تحتاجها.

إن الذين يجادلون في عدم حاجتنا إلى المصارف الصغيرة مخطئون، فالمصارف الكبيرة لا تكترث بتقديم قروض متناهية الصغر إلى الشركات المحلية، كما أن الشركات الصغيرة ليست قوية لتتمكن من جمع المال من السوق. وكما يشير كابلان، فإن المصارف الصغيرة والمتوسطة تُعد شريان حياة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تخلق عدداً كبيراً من الوظائف في الولايات المتحدة.

ويقول: ((تنقّح عدّة مصارف صغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد دفاتر القروض لديها في محاولة للحفاظ على رأس المال وانعكس ذلك على نحو تزايدت معه صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض، وهي تعتمد على خدمات الإقراض من هذه المصارف بشدة لإدارة أعمالها وتنميتها)).

إن موجة من الشركات الناشئة ظهرت في أعقاب الجائحة وبعض هذه الشركات هي التي ستخرج البلاد من الركود، إذا ما حدث بالفعل، لأن الشركات الصغيرة دائماً ما تكون المخرج ولذلك، نحن بحاجة إلى الخروج بسياسات تحميها، هي والمصارف الصغيرة.