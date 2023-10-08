مهرة درويش.. إماراتية تطوع الذهب والألماس بأشكال فنية

رفضت مصممة المجوهرات الإماراتية مهرة درويش، من مجوهرات ((أزل))، أن تكون مجرد هاوية تتخذ من تصميم المجوهرات عملاً ثانوياً تمنحه ما يتبقى لديها من أوقات الفراغ، بل أرادت أن تكرس معظم وقتها وعملها وأفكارها، لتصل إلى درجة الاحتراف، حتى يكون لاسمها صدى واسع في عالم المجوهرات، هي وشقيقتها شمسة، التي تجيد كذلك عملية التصميم، فدخلت عالم التصميم من وقت مبكر، ومنذ عامين عرضت تصاميمها للزبائن، فتصمم لكل امرأة عصرية ما يروق لها من تصميمات متنوعة، وجذبت تصميماتها من الذهب والألماس واللؤلؤ زوار معرض ((الساعات والمجوهرات))، الذي أقيم في إكسبو الشارقة.

وأبدعت مهرة، وتفننت في تصميم الذهب والألماس وتطويعهما بأشكال فنية تبهر الزائرين، حتى غدت عنواناً للشابات الإماراتيات اللائي طورن من مهاراتهن وإبداعاتهن الحرفية والتسويقية، متحديات الصعاب، التي واجهتهن من خلال إبداعهن في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، وذلك بعد أن مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكنت مهرة من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات مستوحاة من المجوهرات الملكية القديمة باستخدام الأحجار الكريمة.

قدرات

تقول مهرة درويش: ((إن تلك المشاركة تعد الأولى لها في جناح المصممين الإماراتيين، وذلك من خلال المنصة، التي صممتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مبينة أنها درست مساق الفنون الجميلة، وتخرجت في جامعة كامبريدج البريطانية بدبي في العام 2021، ما كان له الأثر الكبير في تنمية قدراتها ومهاراتها، ومن ثم إجادة عملية التصميم، لتشكل لوحات فنية مذهبة ومميزة، لافتة إلى أنها تخصصت في تصميم المجوهرات الملكية، وتلك القديمة باستخدام الأحجار الكريمة، مبينة أن كل تصاميمها التي تستخدم فيها الأحجار الطبيعية يدوية، ولا تتكرر مرتين)).

وبينت أنها أضحت تصمم لأسرتها الممتدة، ثم توسعت تجارياً فيه، كما أنها تحلم بأن تتوسع في عملية تصميم المجوهرات إلى أن تصل إلى العالمية، وتفتتح العديد من المنصات.