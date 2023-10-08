Monday, 09 October 2023 04:42 GMT

المركزي الأوروبي: نثق بإعادة التضخم لـ ـ2 %

10/8/2023 7:29:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت أمس أنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 % . وأضافت أن حقيقة أن التضخم ((يتراجع الآن بقوة)) من بين أسباب عدة تجعلها لا تشعر بتشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب. وتابعت ((هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء)).

MENAFN08102023000110011019ID1107208753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث