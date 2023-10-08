المركزي الأوروبي: نثق بإعادة التضخم لـ ـ2 %

المركزي الأوروبي: نثق بإعادة التضخم لـ ـ2 %
التاريخ
10/8/2023 7:29:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت أمس أنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 % . وأضافت أن حقيقة أن التضخم ((يتراجع الآن بقوة)) من بين أسباب عدة تجعلها لا تشعر بتشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب. وتابعت ((هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء)).
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