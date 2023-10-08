المركزي الأوروبي: نثق بإعادة التضخم لـ ـ2 %

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت أمس أنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 % . وأضافت أن حقيقة أن التضخم ((يتراجع الآن بقوة)) من بين أسباب عدة تجعلها لا تشعر بتشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب. وتابعت ((هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء)).

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