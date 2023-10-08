توقيع عدد من الاتفاقيات باجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات وفيتنام في هانوي

استضافت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اللجنة المشتركة الخامسة بين الإمارات وفيتنام في هانوي، وترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بينما ترأس الاجتماع من جانب فيتنام نغوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وقد تم التوقيع على محضر الاجتماع، وعدد من الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين الإماراتي والفيتنامي.

وشارك عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانبين في الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، حيث شملت المحادثات الثنائية مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والطاقة والنقل والتعليم العالي والثقافة والسياحة والعمل، وشهدت اجتماعات اللجنة، التي عقدت حضور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بالعلاقات الوطيدة بين الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة، لتعزيز التعاون والشراكات في العديد من القطاعات الحيوية.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور ثاني الزيودي، تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء فيتنام، وعدد من شركات القطاع الخاص، حيث جرت مناقشة تعزيز العلاقات التجارية، والقطاعات الواعدة لتحقيق مزيد من النمو، خصوصاً أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بتجارة بينية غير نفطية، بلغت 8 مليارات دولار في 2022.