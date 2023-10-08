المزروعي: «التعاون» تتوسع بالطاقة المتجددة

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، أمس، أن دول التعاون الخليجي تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، وتنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى. ودعا في فعاليات أسبوع المناخ في الرياض، لإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة العمل المناخي مشيراً إلى أن للدول المنتجة للنفط دوراً رئيساً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وطالب معالي وزير الطاقة بضرورة تعزيز الربط بين دول العالم في نقل الطاقة مشيراً إلى أننا محظوظون في الخليج لأننا استثمرنا في الشبكة التي تربط بيننا. وأوضح معاليه أن المبالغة في الاحتياجات الكهربائية بسبب غياب الربط بين الدول تؤذي البيئة، لأنك بحاجة إلى المزيد من الموارد، واستخلاص هذه الموارد سيؤذي البيئة، وبهذا؛ فإن إنتاج هذه المواد من دون توفير ربط بين هذه الدول سيكون أمراً يسبب تلفاً للبيئة)). وأضاف أن دول التعاون تقوم بالمزيد من الجهود في الاستثمار، وشركات مثل (أكوا باور) و(مصدر) تقدم أمثلة متميزة في هذا الشأن.