«فيتش» ترفع توقعات النمو بالدولة في 2024 إلى 4.3 %

رفعت ((فيتش سوليوشنز))، توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات العام المقبل إلى 4.3 %، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته المؤسسة عن توقعاتها لكلٍ من اقتصاد الإمارات وأبوظبي في العامين الجاري والمقبل مقارنة بـ4 % وفقاً للتحديث قبل الأخير، الصادر في مايو الماضي.

وأفادت المؤسسة العالمية للدراسات الاقتصادية في تقرير بأنها رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي للإمارات لعام 2024 من 4 إلى 4.3 %، بناءً على رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي لأبوظبي عام 2024 من 3 إلى 4%، وكذلك رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارة العام المقبل من 3 إلى 4.5%، باحتساب أن أبوظبي تستأثر بنحو 55 % من اقتصاد الإمارات.

وذكر التقرير أن أبوظبي نجحت في تحقيق تقدم في خططها الرامية للتنوع الاقتصادي وبناءً عليه، فمن المتوقع أن تواصل القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالإمارة نموها في الفترة المتبقية من 2023 وعلى مدار العام المقبل موضحاً أن أبرز هذه القطاعات وأعلاها في ما يتعلق بتوقعات النمو تشمل الإنشاءات، والخدمات المالية، والتأمين. وأشارت ((فيتش سوليوشنز)) إلى سوق أبوظبي العالمي، الذي يتوقع أن يواصل قيادة وتحفيز التوسع القوي الذي يشهده القطاع المالي بالإمارة وخاصةً بعد الأداء اللافت في النصف الأول والذي شهد نجاحه في إضافة 25 شركة لإدارة الأصول.

وفي ما يخص الاقتصاد النفطي بأبوظبي، توقعت((فيتش سوليوشنز)) أن يشهد انتعاشاً تدريجياً 2024 على خلفية الانتهاء المُقرر للقيود المفروضة من جانب تحالف ((أوبك+)) على حصص الإنتاج اليومي للنفط.