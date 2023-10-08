«بوينغ»: نعمل على تحديد عدد الطائرات المتأثرة بمشكلة قطع الغيار

أكدت شركة صناعة الطائرات الأمريكية ((بوينغ)) أنها تعمل عن كثب على تحديد الطائرات المتأثرة من مشكلة قطع غيار المورد التي لم تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الشركة لطائرات 737.

وقالت الشركة رداً على سؤال ((البيان)) حول سبب مشكلة التأخير في جدول تسليم الطائرات لشركة فلاي دبي التي تعتبر أكبر عميل لطائرة 737 ماكس في المنطقة: ((خلال القيام بعمليات التدقيق على جودة المنتجات في مصانعنا، تمكنا من تحديد عدد من فتحات التثبيت في حاجز الضغط الخلفي والتي لم تتوافق مع المواصفات القياسية التي نعتمدها في طائراتنا من طراز 737.

وإننا نؤكد أن هذه المسألة لا تؤثر بشكل مباشر على سلامة المسافرين على متن أسطول طائراتنا من طراز 737، الذي يمكنه مواصلة تسيير الرحلات بأمان، لكنها ستؤثر على عمليات التسليم المقررة لطائراتنا من طراز 737 على المدى القريب)).

وأضافت: ((نقوم حالياً بالمتابعة عن كثب لتحديد عدد الطائرات المتأثرة ومواصلة إجراء التعديلات اللازمة. وستحرص الشركة على مواصلة تسليم طائراتها من طراز 737 غير المتأثرة بهذه المسألة بأي شكل من الأشكال)).

وأوضحت: ((قمنا بإبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية وعملائنا بهذه المسألة، على أن نبقيهم على اطلاع دائم بآخر المستجدات بينما نواصل التنسيق بشكل وثيق مع الشركة الموردة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن)). وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت خلال أبريل الماضي أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ.

وكان غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي قد قال في تصريح صحافي سابق، إن الناقلة تسلمت 7 طائرات فقط خلال العام الجاري متوقعاً أن تتأخر تسليمات بقية الطائرات خلال 2023، الأمر الذي اضطر ((الناقلة إلى خيار التأجير لأربع طائرات من شركة (سمارت وينغز) خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري حتى 16 أبريل المقبل، وقال إن الاتصالات مستمرة مع شركة (بوينغ) في ما يتعلق بالتسليمات المقبلة، وأشار إلى أن التأخير في جدول تسليم الطائرات أثر في استراتيجية النمو والتوسع لـ(فلاي دبي)، وفي قدرتها على إضافة مزيد من الرحلات إلى عدد من الوجهات.