فيليب بحوشي لـ «البيان»: الإمارات تحتضن 100 صندوق رأس مال جريء وتقود أنشطة الاستحواذ إقليمياً

بلغ حجم استثمارات رأس المال المغامر/الجريء التي جمعتها الشركات الناشئة في الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) عبر 60 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب منصة ((ماغنيت)) المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

وقال فيليب بحوشي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماغنيت (MAGNITT) في حوار مع ((البيان)) ، إن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم (أقل من 100 مليون دولار)، وعندما ننظر إلى عدد الصفقات خلال الفترة نفسها نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً واحتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد الصفقات.

وذكر بحوشي أنه يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال مغامر/جريء في الإمارات، فيما لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية (فنتيك) في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، مشيراً إلى أن الإمارات على المستوى الإقليمي لا تزال تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها خلال النصف الأول.

وأضاف بحوشي إن الدافع الأكبر وراء تباطؤ الاستثمار المغامر/الجريء هو ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للحد من الضغوط التضخمية، حيث كان لسعر الاحتياطي الفيدرالي تأثير سلبي على توفر رأس المال المخصص لاستثمارات رأس المال المخاطر الذي انخفض بنسبة 50% على أساس سنوي عالمياً.

وتالياً نص الحوار:

ما حجم استثمارات رأس المال المغامر/المخاطر (venture capital) التي استقبلتها الإمارات لشركاتها الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري؟

جمعت الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2023، والأمر المثير للاهتمام هو أن هذه كانت المرة الأولى منذ النصف الثاني من عام 2020، التي لا تشهد فيها دولة الإمارات جولة ضخمة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال 60 صفقة، وهو أدنى مستوى له مرة أخرى منذ النصف الثاني من عام 2020، وأظهرت بياناتنا الفصلية أيضاً مستوى مماثلاً من النشاط، حيث وصل التمويل في الربع الثاني من عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ ذروة الوباء وانخفضت الصفقات إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة قبل ست سنوات في عام 2018.

ورغم أن هذا التباطؤ قد يبدو مفاجئاً، إلا أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وشهدت المنطقة انخفاضاً 41% في مستويات التمويل مقارنة بالأسواق العالمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض 44%، وتراجعت أوروبا بنسبة 60%، شهد التمويل العالمي أيضاً أدنى مستوى لتمويل المشاريع منذ الربع الثاني من عام 2020.

وفي المنطقة، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية ومصر عندما يتعلق الأمر بالتمويل في النصف الأول من عام 2023، وجمعت السعودية 446 مليون دولار، وجمعت مصر 305 ملايين دولار، ولكن المثير للاهتمام هو أن هذه الزيادة في التمويل ترجع إلى الجولات الضخمة التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه البلدان، وعلى الرغم من أن الإمارات لم تشهد جولة تمويل ضخمة (جولة تمويل 100 مليون دولار +)، إلا أن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم.

وعندما ننظر إلى عدد الصفقات في النصف الأول من 2023، نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً حيث تبوأت المرتبة الأولى إجمالي عدد الصفقات على الرغم من تسجيل تراجع 33% على أساس سنوي.

ما أكبر 5 شركات ناشئة في الإمارات حصلت على تمويل منذ بداية العام الحالي؟

شهدنا هذا العام قيام شركة Tabby من قطاع التكنولوجيا المالية، وSQUATWOLF من قطاع (lifestyle sector) نمط الحياة، وQlub من قطاع التكنولوجيا المالية، وNumi من قطاع الترفيه، وCOFE من قطاع التجارة الإلكترونية بجمع أكبر مبلغ من تمويل الأسهم من ضمن الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات العربية مقراً لها.

الترتيب بحسب حجم التمويل:

1. جمعت تابي 58 مليون دولار في جولة السلسلة C

2. جمعت SQUATWOLF مبلغ 30 مليون دولار في جولة غير معلنة

3. جمع Qlub مبلغ 25 مليون دولار في جولة غير معلنة

4. جمع نومي مبلغ 20 مليون دولار في الجولة التأسيسية

5. وجمعت COFE مبلغ 15 مليون دولار في جولة السلسلة B

وعندما نحدد كبار المستثمرين من حيث رأس المال المقدم، يمكننا أن نرى أن المستثمرين العشرة الأكثر نشاطاً من حيث رأس المال المنتشر جاءوا جميعاً من السعودية والإمارات، وشكلوا معاً أكثر من 60% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 20203.

ما عدد صناديق رأس المال الاستثماري الموجودة في الإمارات العربية والمنطقة؟

يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال استثماري في الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد أكثر من 270 صندوق رأس مال استثماري.

متى تتوقع أن تستعيد تقييمات الشركات الناشئة مستويات ما قبل جائحة كورونا؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكنني أزعم أن التقييمات سترتفع بمجرد أن تبرر أساسيات العمل ومعدلات النمو، تلك التقييمات، فعندما تنضج الصناعة وتتطور الرؤية سيؤدي ذلك إلى تحسين جولات التمويل والتقييمات، عموماً تعتمد التقييمات إلى حد كبير على الطلب والعرض لرأس المال.

في هذه البيئة الحالية، تقوم الشركات بجمع جولات أصغر نظراً لندرة رأس المال الاستثماري مع احتمال حدوث جولات هبوطية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. وفيما يتعلق بالعرض، في حين أن الحكومة يمكن أن تساعد في تحفيز ذلك من خلال زيادة الاستثمار في بعض الصناديق لديها، فإن شهية المستثمرين تظل قوية إلى حد كبير في الاستثمارات في المراحل المبكرة للشركات مقارنة باستثمارات المرحلة المتأخرة.

ما القطاعات الأكثر جذباً للتمويل من صناديق الاستثمار الجريء في الإمارات؟

نعم، لا تزال التكنولوجيا المالية في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، ومع ذلك، فقد سجلت هذا العام انخفاضاً حاداً في النشاط، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الذي تم جمعه، ففي النصف الأول من عام 2023، انخفض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 50% على أساس سنوي.

ومع ذلك، استحوذت التكنولوجيا المالية على 45% من إجمالي التمويل الذي تم جمعه في النصف الأول من عام 2023 في دولة الإمارات، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بالقطاع وحريصين على الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للتوسع.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع انتشار التكنولوجيا المالية إلى نقطة تتراوح بين 2% و2.5% في عام 2025، وفقاً لماكينزي، وفي الإمارات، سيعزى ذلك إلى عدد من محركات النمو بما في ذلك الابتكارات في تكنولوجيا blockchain، والحلول الشخصية المصممة خصيصاً للمستهلكين النهائيين، وطرق الدفع الحديثة التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

ما مشهد الاندماجات والتخارجات بين الشركات الناشئة في الإمارات خلال عام 2023؟

على المستوى الإقليمي، رأينا الإمارات تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها، استحوذت الإمارات على 18 من أصل 28 صفقة اندماج واستحواذ مسجلة في النصف الأول من عام 2023. ارتفع أداء الإمارات في عمليات التخارج المسجلة بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر لم نلحظه في أجزاء أخرى من المنطقة.

ما توقعاتك لمشهد تمويل رأس المال المغامر في الإمارات 2024؟

من المهم أن نلاحظ أنه بينما تدرس الولايات المتحدة التيسير النقدي (تخفيض أسعار الفائدة)، فمن غير المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه السياسة قبل عام 2024، وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة سعر الفائدة إلى 4% لمكافحة التضخم.

أتوقع أن يزداد تمويل رأس المال المغامر/المخاطر على الأرجح بافتراض الاستقرار ومتابعة التيسير النقدي - ولكن هذا يعتمد أيضاً على وتيرة التخفيض وقدرة النظام البيئي لرأس المال المخاطر الحصول على صفقات بتقييمات جذابة وآفاق نمو.

وفي المرحلة المتأخرة من التمويل على وجه التحديد، ستكون الرغبة في الاستثمار مدفوعة إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين بدلاً من الاستثمار المحلي.

هل لا تزال الإمارات تحافظ على جاذبيتها بالنسبة للشركات الناشئة عالمياً؟

لا تزال الإمارات والسعودية تتمتعان باقتصاد قوي مقارنة ببقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وفر هذا منصة جذابة للعديد من الشركات لتأسيسها.

لقد شهدنا أيضاً زيادة في عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الهجرة والعمل داخل الإمارات، مما أدى إلى زيادة مجموعة المواهب لدى العديد من الشركات.

إن الاتصال بالشرق والغرب عبر الإمارات هو الذي يظل عامل تمييز رئيسياً، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى العمل عبر الأسواق الناشئة خارج الولايات المتحدة وأوروبا.