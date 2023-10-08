شركات تطوير عالمية تتسابق للاستثمار في عقارات دبي

فرضت دبي نفسها على طاولة الاستراتيجيات الاستثمارية التوسعية لشركات التطوير العقاري العالمية التي تخطط لدخول أسواق خارجية واعدة تتمتع بأسس راسخة ومستدامة، وبفضل الانتعاش القوي والمستدام الذي يحققه اقتصاد الإمارة والذي يصب في مواصلة الأداء الاستثنائي الذي يسجله القطاع العقاري في دبي، انطلق سباق متسارع من قبل عدد من شركات التطوير العقاري من مختلف دول العالم نحو دبي لإطلاق مشروعات سكنية متنوعة تسهم في تلبية الطلب الهائل الذي يشهده سوق العقارات المحلي.

وفي حين بلغ عدد المطوّرين العقاريين الجدد في العام الماضي 140 مطوّراً عقاريّاً، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تسجيل 174 مطوراً عقارياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبذلك يرتفع مجمل عدد المطورين المرخصين في دبي كما في سبتمبر من العام الجاري إلى 1321 مطوراً.

وفي تصريحات لـ((البيان)) أكد مسؤولو شركات عالمية للتطوير العقاري أعلنت حديثاً دخول سوق عقارات دبي أن الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تنجزها الإمارة بشكل مضطرد والكفاءة في تخطيط وإدارة السياسات الاقتصادية والتنموية من جانب، والخدمات الحكومية ومرافق البنية التحتية العصرية من جانب آخر، جعلت من دبي أولوية ملحة لتوسع الشركات العقارية من أنحاء العالم، وأعربوا عن ثقتهم الراسخة بالآفاق والفرص المستدامة للإمارة.

ملاذ متكامل

وأكد أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((ر. يفيلوشن)) أن دبي والسرعة التي تتطور بها مثيرة للإعجاب ولا سيما في العقد الماضي، إذ لم تتحول أي مدينة أخرى في العالم إلى مركز حقيقي للأعمال والترفيه والفن بهذه الوتيرة السريعة.

وأشار إلى أن دبي الحديثة تعد ملاذاً معمارياً، ومركزاً للسياحة والترفيه، والأعمال، والحياة الفنية في العالم، فعبر المشروعات التطويرية النشطة في جميع المجالات، والسياسات الحكومية المرنة، وبيئة الأعمال المواتية، والرؤية الطموح للمستقبل، والالتزام القوي بكفاءة الطاقة واستدامتها، ظلت المدينة تجتذب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في حجم وقيمة المبيعات في قطاع العقارات.

وأضاف: ((نرى اليوم أن مصطلح العقارات الفاخرة أصبح مرادفاً لدبي، حيث تواصل المدينة تفوقها على الأسواق الأخرى من ناحية الطلب وهو الاتجاه الذي من المرجح أن يستمر حتى في المستقبل ولذا، كانت دبي الخيار الأفضل لشركتنا)).

ولفت زاجريبيلني إلى أن شركة ((ر. يفيلوشن)) أطلقت مشروعها الأول في دبي ((إيوا)) الحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ((لييد)) من الفئة البلاتينية، واعتماد معهد ويل الدولي للأبنية من الفئة البلاتينية، وشهادة شركة ((هيلث تك برو))، ويضم المشروع الفاخر 48 وحدة سكنية بإطلالة على الواجهة البحرية مكونة من غرفتين إلى 5 غرف نوم وبمساحات تتراوح بين 3,064 و16,256 قدماً مربعة.

وفي ما يتعلق بعمليات الإطلاق المستقبلية، قال زاجريبيلني: ((سنبدأ هذا العام العمل على مشروعين جديدين، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي، ونعتزم بناء عقارين جديدين على الأقل في دولة الإمارات كل عام)).

نمو مستدام

ومن جانبه، قال راميل جوليف، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: ((ينجذب المطورون الأجانب إلى دبي بفضل البنية التحتية الممتازة والتحضّر المتسق، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والمزايا الضريبية المغرية، إلى جانب البنية التحتية ذات المستوى العالمي والبيئة التنظيمية المواتية التي تعزز الشفَافَة كما أن جاذبيتها السياحية وتوفير الملكية للأجانب في مناطق التملك الحر عناصر مهمة تزيد جاذبية دبي للمطورين والمستثمرين)).

وأشار جوليف إلى أن قطاع العقارات الفخمة في دبي يشهد طفرة متجددة هذا العام من ناحية الازدهار وتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، وتوقع أن تستمر أسعار الشقق الفخمة في الارتفاع على أساس ربع سنوي.

وعن تقييم واقع العرض والطلب وأبرز توجهات سوق دبي العقاري قال جوليف: ((ببساطة، الطلب يفوق العرض. ووفقاً لتقرير نايت فرانك، من المتوقع أن ينتقل 4,500 مليونير إلى دبي هذا العام، ما يشير إلى أن الأسعار والطلب سيواصلان النمو بشكل أكبر. وهناك تركيز خاص على المرافق الصحية والمساحات الخاصة والمنازل الذكية المأتمتة، كما تعد الاستدامة قاعدة أساسية، إذ يفضل المستثمرون المنازل التي تعطي المباني الصديقة للبيئة الأولوية. وفي حين أن الخصوصية لا تزال مهمة، إلا أن هناك اتجاهاً نحو المساحات المجتمعية ضمن المشروعات الفاخرة، ما يشير إلى الرغبة في التفرد عن الآخرين والتواصل في الوقت نفسه)).

ولفت جوليف إلى أن قطاع العقارات الفاخرة في السوق شهد تحولاً في اتجاهات تفضيلات المشترين الأثرياء، إذ تُعدّ دبي سوق العقارات الفاخرة الأول في العالم، وتتبعها طوكيو ومانيلا، بينما شهدت مدن مثل هونغ كونغ ونيويورك انخفاضاً في نموها. وعادة، تركز نخبة العملاء أصحاب الثروات الفائقة اهتمامها على المواقع الرئيسة، وهذا ما يقومون به اليوم. وفي دبي، هناك مسار واضح للنمو المستدام، إذ ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 225 % منذ جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الاتجاه الأبرز يظل على التركيز على الخصوصية والأمن، إذ يفضل المشترون الأثرياء العقارات المنعزلة، مثل شقق بنتهاوس ذات المداخل والمصاعد الخاصة، وحتى إن كانت داخل مدينة سريعة الحركة، أو الجزر والملاذات الصحراوية في دبي.

وفي ما يتعلق بآفاق الفرص للمطورين الجدد في دبي قال الرئيس التنفيذي لشركة ((ميريد)): ((يتطلب دخول سوق تنافسي استراتيجي تنافسية واضحة، ويركز بعض المطورين على وسائل الراحة والتكنولوجيا مثل المرافق الصحية الحديثة، والأتمتة الذكية للمنازل، وخدمات كونسيرج المتقدمة، ولهذا حرصنا في ميريد على تكوين فريق دولي من المصممين والمهندسين وخبراء التطوير العقاري والبناء إلى جانب التعاون مع أبرز العلامات التجارية في مجال التصميم والديكور الداخلي، باحتسابها خطوة مهمة لأي شركة ترغب في تمييز نفسها في سوق رائد عالمياً مثل دبي)).

وأوضح جوليف أن ((ميريد)) تستعد للإعلان عن مشروعها الأول في مدينة دبي للإنترنت، المنطقة الحيوية المحورية بموقعها المثالي الذي يمكّن من الوصول السلس إلى مناطق الجذب الرئيسة في دبي، ومن ذلك نخلة جميرا ودبي مارينا ومول الإمارات وشواطئ جميرا الخلابة، مشيراً إلى أن مدينة دبي للإنترنت مجتمع ناشئ للمشروعات السكنية الراقية وفرصة جذابة للمستثمرين اليوم.

ديناميكية استثنائية

بدوره، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي اتش جي السويسرية للتطوير العقاري: استند قرارنا في دخول السوق الإماراتي إلى مجموعة من العوامل التي تنسجم مع قيمنا الجوهرية واستراتيجية النمو المعتمدة لدينا، وطرح القطاع العقاري الديناميكي والاستشرافي في دولة الإمارات، بكل ما يتميز به من سرعة التطور الحضري والازدهار الاقتصادي والقيادة الملهمة، فرصة لا تقاوم أمامنا في دي إتش جي للعقارات. وإلى جانب ذلك، ينسجم التزام الدولة الاستدامة والتصميمات المعمارية المتقدمة مع استراتيجيتنا.

وأوضح آنتيتش أن الحالة الراهنة للعرض والطلب في السوق العقاري بدبي تمثل الطابع الديناميكي للقطاع. وأضاف: لمسنا على مدى الأعوام الماضية الجهود المتضافرة المبذولة للمواءمة بين مستويات الطلب والعرض عبر المبادرات الحكومية، ومنها تطوير اللوائح التنظيمية، إضافة إلى استضافة إكسبو 2020 دبي والتي أسهمت في تحفيز الطلب وتعزيز ثقة المستثمرين، كما تتواصل جاذبية دبي في النمو مدفوعة بالزيادة السكنية في المقام الأول.

وتابع قائلاً: وفي المقابل، يزدهر السوق ويتهافت المستثمرون لامتلاك العقارات بوتيرة متسارعة، ما أسفر عن زيادة متوسط الأسعار بنسبة 22 % في سوق العقارات في المدينة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، وتعمل شركات التطوير العقاري جاهدة لتلبية مستويات الطلب المتزايدة على المسكن عبر إطلاق المشروعات بوتيرة غير مسبوقة؛ ومع ذلك، لا بد من القيام بذلك بشكل مستدام عبر الالتزام بالمقتضيات البيئية، ومنها خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

حلول راقية ومستدامة

وتوقع آنتيتش أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التركيز على مشروعات التطوير العقاري المستدام وحلول المسكن الراقية من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية للمزيج السكاني المتنوع في دبي، والذي من المتوقع أن يتضاعف من ناحية العدد وصولاً إلى 6 ملايين نسمة بحلول سنة 2040. وفي حال صحّت هذه التوقعات، سنشهد ارتفاعاً جديداً في الطلب على المسكن، وهذا بالضبط ما يدفع شركات التطوير العقاري لإطلاق المشروعات بشكل مستمر، وأضاف: ((بينما تعمل المدينة على تنويع قطاعيها الاقتصادي والسياحي، نتوقع تسجيل نمو مطرد في الطلب على العقارات التجارية وعقارات الضيافة، إلى جانب العروض السكنية، ما يعزز الآفاق المستقبلية الواعدة لدبي في أوساط شركات التطوير العقاري)).

وعن أبرز مزايا سوق عقارات دبي مقارنة بأبرز المدن العالمية قال آنتيتش: ((يزخر السوق العقاري في دبي بمزيج متفرد من الخواص التي تميزها عن العديد من المدن العالمية الأخرى؛ إذ تسهم عوامل، مثل موقعها الاستراتيجي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال وبنيتها التحتية عالمية المستوى ونمط الحياة العالمي فيها، في تعزيز سمعتها وجهة مفضلة لدى المستثمرين والسكان على حد سواء.

وأثمر التزام المدينة الابتكار والاستدامة والتميز المعماري سلسلة من أبرز مشروعات التطوير العقاري، ومنها برج خليفة ونخلة جميرا، في خطوة عززت جاذبيتها. وعلى الرغم من شدة المنافسة، فإنّ قدرة دبي على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية تجعلانها خياراً مثالياً لشركات التطوير العقاري، وهذا بالضبط ما دفع الخبراء المتخصصين لتوقع وصول قيمة المبيعات إلى 300 مليار درهم في سنة 2023 وحدها)).

وعن آفاق الفرص في ظل احتدام المنافسة بين المطورين العقاريين في الإمارة قال آنتيتش: تبقى الفرص المتاحة أمام شركات التطوير العقاري الجديدة في دبي كبيرة على الرغم مما تشهده الإمارة من منافسة شديدة بين الشركات العريقة فيها؛ إذ ما زلنا نلمس زيادة الطلب على المشروعات الجديدة بفضل الرؤية الطموح للإمارة، ولا سيما مبادرات التنويع الاقتصادي الأوسع وآخرها أجندة دبي الاقتصادية. ويبدو هذا التوجه واضحاً بالنظر إلى النمو المسجل في الربع الثاني من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من سنة 2022؛ إذ ارتفعت قيمة صفقات الوحدات السكنية في الخريطة بنسبة كبيرة وصلت إلى 38 % مع زيادة بواقع 30 % من ناحية الحجم.

وتابع قائلاً: يعتمد نجاح الشركات الوافدة إلى السوق على قدرتها على التميز من ناحية التصميمات المبتكرة والممارسات المستدامة والعروض المتمحورة في العميل، ونعرب في دي إتش جي للعقارات عن استعدادنا لهذا التحدي بطرح مشروعاتنا الفاخرة في دبي وتزويد المستثمرين والمستخدمين النهائيين مستويات الجودة التي يستحقونها، وإلى جانب ذلك، تؤدي عوامل مثل الشراكات الاستراتيجية والفهم العميق لديناميكيات السوق المحلي دوراً محورياً بالنسبة للشركات الجديدة الوافدة إلى السوق للحصول على موطئ قدم في هذا المشهد شديد التنافسية، وحرصنا على دراسة السوق بكل عناية منذ فترة ونتطلع قدماً إلى ترك بصمتنا فيها.

وكشف آنتيتش بيع الوحدات في الخريطة ضمن مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز، أول مشروعات شركة دي اتش جي في دبي والواقع في قرية جميرا الدائرية، الشهر المقبل ويضم 430 وحدة سكنية، وأضاف: نتطلع قدماً للإعلان عن المشروعات المستقبلية قريباً.

مبادرات حكومة تنموية

أكدت شكيب مركة مديرة المبيعات في شركة رؤيا للتطوير العقاري أن دبي شهدت في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19 انتعاشاً ملحوظاً في قطاع العقارات، مع ظهور دبي وجهة عالمية بارزة في هذه الفترة، ولفتت إلى أن الشركة قررت الاستفادة من خبراتها في سوق صناعة العقارات ودخول سوق المنازل الراقية في دبي. ولفتت إلى أن التطور المستمر لدبي وزيادة السكان أديا إلى زيادة الطلب على العقارات، بينما تضمن مبادرات الحكومة التنموية توفير عرض مستدام، فبحسب التقارير الأخيرة، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة متوسطة تبلغ 17% وأسعار الفلل بنسبة 15% وزادت أيضاً أسعار الإيجار بنسبة 24%، فمن المتوقع في المستقبل أن يستمر سوق العقارات في دبي في النمو بتقديرات بزيادة 5%.

وأوضحت مركة أنه عند مقارنة مزايا وجاذبية قطاع العقارات في دبي بمدن عالمية أخرى، نجد مجموعة مقنعة من العوامل التي تحفز وجودنا في هذا السوق الدينامي إذ تظهر دبي مدينة محفزة للأعمال، وهي ميزة رئيسة تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم والذين يبحثون عن بيئة مالية مفضلة كما أن برنامج التأشيرة الذهبية يضيف مزيداً من الجاذبية لدبي، إذ توفر للمستثمرين فرص إقامة طويلة الأمد.

وإضافة إلى ذلك، فإن النمو الاقتصادي القوي في دبي، والذي تعززه مبادرات حكومية طموحة ورؤية متقدمة، يجعلها تظهر على المستوى العالمي.

وبوصفها مركزاً عالمياً ناشئاً للأعمال، توفر أرضية خصبة للاستثمارات العقارية بفرص جاذبة. وعلاوة على ذلك، التزام المدينة السلامة والأمان يعزز جاذبيتها، ما يؤكد للمستثمرين بيئة مستقرة وآمنة.

وأشارت مركة إلى أن شركة رؤيا أطلقت مشروعها الأول في دبي، إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا الذي من المقرر افتتاح أبوابه في سنة 2026، وهو أول مشروع سكني منفصل يحمل علامة إس إل إس خارج الأمريكتين والمشروع الثاني عالمياً الذي يحمل هذه العلامة. وتقوم شركة رؤيا بتطوير المشروع فيما سيتم تشغيله بوساطة شركة إينيسمور، ويضم مشروع إس إل إس مجموعة من 113 وحدة سكنية.