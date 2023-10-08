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26 ملياراً إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات في 7 أشهر

10/8/2023 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 24 % إلى 26 مليار درهم بين يناير ويوليو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية 16 مليون نزيل أول 7 أشهر بارتفاع 15 % وبمجمل 56 مليون ليلة فندقية.

وبلغ مجمل عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة نهاية يوليو الماضي، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باحتسابه مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته وبما يرسخ الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأضاف أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات في خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل)).

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