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محافظ وأهالي المحرق يشكرون ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

10/8/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬كافة‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬

واختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬تصريحه‭ ‬برفع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬كافة،‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬ومكارم‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة‭ ‬تشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭. ‬

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