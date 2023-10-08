محافظ وأهالي المحرق يشكرون ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع محافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي باسمه وباسم كافة أهالي المحافظة خالص الشكر والامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموه للجهات الحكومية بتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
واختتم المحافظ تصريحه برفع شكر وتقدير أهالي المحرق كافة، إلى جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بجهود كافة الوزارات في دعم وتنفيذ توجيهات ومكارم القيادة الحكيمة، مؤكدا بأن مدن وقرى المحافظة تشهد العديد من مشاريع التنمية والتطوير على الأصعدة كافة.
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