محافظ وأهالي المحرق يشكرون ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

واختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬تصريحه‭ ‬برفع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬كافة،‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬ومكارم‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة‭ ‬تشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭. ‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.