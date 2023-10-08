انتخاب علي عبدالله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عضوا بالمجلس التنفيذي لمنتدى الجوائز العربية

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- Akhbar Al Khaleej) اختتم منتدى الجوائز العربية أعماله بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس بانتخاب فالنتينا قسيسية، رئيسة مؤسسة عبدالحميد شومان نائبًا للرئيس التنفيذي، وعلي عبدالله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عضوًا بالمجلس التنفيذي للمنتدى.
وقد استعرضت الجمعية العمومية للمنتدى مجموعة من المشاريع والتقارير التنظيمية الخاصة بأنشطته على الساحة العربية كان أبرزها مقترح الشراكة مع مؤسسة الفكر العربي لإنشاء وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالجوائز العربية بإشراف الدكتور هنري العويط مدير مؤسسة الفكر العربي.
وقدم الدكتور هشام عزمي من المجلس الأعلى للثقافة بمصر استعراضًا موجزًا لدراسة حول مستجدات وضع الجوائز العربية.
كما تم استعراض مجموعة جديدة من طلبات الانضمام إلى المنتدى من مختلف البلاد العربية وقد تمت الموافقة على انضمام خمس جوائز عربية جديدة هي جائزة شومان الأردنية لأدب الأطفال، وجائزة النيل للمبدعين العرب، وجوائز دار سعاد الصباح الكويتية للنشر، وجائزة محمد زفزاف المغربية للرواية العربية وأبرزها جائزة يوسف بن أحمد كانو البحرينية كونها من أقدم الجوائز العربية إذ تأسست في عام 1998، وقد وصل عدد أعضاء المنتدى بذلك إلى واحد وثلاثين عضوًا.
وبعد ختام أعمال المنتدى لبى المشاركون الدعوة إلى حضور الاحتفالية الخاصة بتوزيع جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للفائزين بها من مختلف البلاد العربية.
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