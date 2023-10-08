انتخاب علي عبدالله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عضوا بالمجلس التنفيذي لمنتدى الجوائز العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتقارير‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأنشطته‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬مقترح‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفكر‭ ‬العربي‭ ‬لإنشاء‭ ‬وإطلاق‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬بالجوائز‭ ‬العربية‭ ‬بإشراف‭ ‬الدكتور‭ ‬هنري‭ ‬العويط‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفكر‭ ‬العربي‭.‬

‭ ‬وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬عزمي‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬بمصر‭ ‬استعراضًا‭ ‬موجزًا‭ ‬لدراسة‭ ‬حول‭ ‬مستجدات‭ ‬وضع‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬خمس‭ ‬جوائز‭ ‬عربية‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬شومان‭ ‬الأردنية‭ ‬لأدب‭ ‬الأطفال،‭ ‬وجائزة‭ ‬النيل‭ ‬للمبدعين‭ ‬العرب،‭ ‬وجوائز‭ ‬دار‭ ‬سعاد‭ ‬الصباح‭ ‬الكويتية‭ ‬للنشر،‭ ‬وجائزة‭ ‬محمد‭ ‬زفزاف‭ ‬المغربية‭ ‬للرواية‭ ‬العربية‭ ‬وأبرزها‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬البحرينية‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬إذ‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتدى‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬واحد‭ ‬وثلاثين‭ ‬عضوًا‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬لبى‭ ‬المشاركون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتوزيع‭ ‬جوائز‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬شومان‭ ‬للفائزين‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭.‬

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