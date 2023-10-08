ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين تعتز بعطاء أبنائها المخلصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز مملكة البحرين بعطاء أبنائها المخلصين في كافة القطاعات وبإسهاماتهم في مسيرة العمل الوطني التي تشكل قصصاً ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أحمد زايد الزايد، حيث أثنى سموه على جهود الزايد المقدّرة خلال فترة رئاسته جهاز الخدمة المدنية، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار سموه إلى الدور الذي يضطلع به جهاز الخدمة المدنية وتعاونه مع كافة الجهات الحكومية بما يحقق الأهداف المنشودة، لافتاً سموه إلى الدور الاستراتيجي لكافة الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الحكومي في تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية على التعاطي الإيجابي مع مختلف التطورات بأداء يتسم بالتميز والإبداع.
من جانبه، أعرب أحمد زايد الزايد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من دعم خلال فترة عمله بالحكومة، مؤكدا أن العمل الوطني واجب مستمر وشرف عظيم لكافة أبناء البحرين بكل مواقع المسؤولية.
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