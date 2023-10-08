ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين تعتز بعطاء أبنائها المخلصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬زايد‭ ‬الزايد،‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الزايد‭ ‬المقدّرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وتعاونه‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لكافة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬بأداء‭ ‬يتسم‭ ‬بالتميز‭ ‬والإبداع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬أحمد‭ ‬زايد‭ ‬الزايد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬بالحكومة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬واجب‭ ‬مستمر‭ ‬وشرف‭ ‬عظيم‭ ‬لكافة‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية‭.‬

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