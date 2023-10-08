القائد العام يبحث مع وزير الداخلية التعاون والتنسيق المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكتنا الغالية تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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