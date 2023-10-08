رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس الأمن العام

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس الأمن العام
التاريخ
10/8/2023 7:24:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، صباح أمس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان برئيس الأمن العام، وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.
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