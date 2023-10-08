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رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس الأمن العام

10/8/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬برئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

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