وزير الديوان الملكي يشيد بتميز العلاقات البحرينية المصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬السفير‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬القيادتين‭ ‬الرشيدتين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬الوطيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

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