وزير الديوان الملكي يشيد بتميز العلاقات البحرينية المصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي، أمس ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.
وخلال اللقاء، نقل وزير الديوان الملكي تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى السفير المصري على ما بذله من جهود طيبة أسهمت في تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأشاد بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من تميز في كل المجالات بفضل حرص القيادتين الرشيدتين على دعم أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك الوطيد لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين، معربًا عن خالص تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه المقبلة.
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