Monday, 09 October 2023 04:41 GMT

وزير الديوان الملكي يشيد بتميز العلاقات البحرينية المصرية

10/8/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬أمس‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬السفير‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬القيادتين‭ ‬الرشيدتين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬الوطيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN08102023000055011008ID1107208736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث