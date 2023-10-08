وزيرة الإسكان: الشروع في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تعكس الرؤى الحكيمة لجلالته بشأن تبني السياسات وخطط العمل الوطنية، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتمثل الركائز الأساسية للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالته.
ورفعت آمنة الرميحي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك المعظم لتفضل جلالته بالتوجيه بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، مؤكدة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسخير طاقاتها لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق.
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي الذي لطالما تميزت به مملكة البحرين تاريخياً، منوهة إلى أن الوزارة شرعت على الفور في تشكيل فريق عمل متخصص، لتنفيذ التوجيه، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف ضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستولي خطة العمل المشتركة لتنفيذ الأمر السامي أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق التطلعات الملكية وتنفيذ التوجيهات الحكومية بهذا الشأن بما يسهم في إحياء الأحياء المعروفة بمدينة المحرق مع التطلع إلى عودة أهلها إليها، تكريماً للمجد الوطني المشهود على مر تاريخ مملكة البحرين الزاخر.
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