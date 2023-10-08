وزيرة الإسكان: الشروع في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفعت‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بالتوجيه‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ستعمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬طاقاتها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخياً،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬شرعت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متخصص،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيه،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستولي‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأمر‭ ‬السامي‭ ‬أولوية‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬أهلها‭ ‬إليها،‭ ‬تكريماً‭ ‬للمجد‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الزاخر‭. ‬

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