وزير العدل يبحث مع السفير الهندي التعاون في المجال العدلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.
ورحب بالسفير الهندي، مشيدًا بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي.
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