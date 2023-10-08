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وزير الخارجية: علاقات صداقة تاريخية تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة

10/8/2023 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬وتكريس‭ ‬أسس‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬القرينيس،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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