وزير الخارجية: علاقات صداقة تاريخية تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬وتكريس‭ ‬أسس‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬القرينيس،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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