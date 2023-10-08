وزير الخارجية: علاقات صداقة تاريخية تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة، أمس الدكتور ليام فوكس، عضو مجلس العموم البريطاني رئيس مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من تنامٍ وتطورٍ ملحوظين في شتى المجالات، وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بنشر ثقافة السلام، وتكريس أسس التسامح والتعايش الإنساني.
حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
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