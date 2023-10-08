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مذكرة تفاهم بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية و((عطلات البحرين))

10/8/2023 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬عطلات‭ ‬البحرين‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬التعاون‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬المؤسسة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدماتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭.‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬ومحمود‭ ‬الكاظم‭ ‬مالك‭ ‬شركة‭ ‬عطلات‭ ‬البحرين‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭.‬

وتتوجه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬عطلات‭ ‬البحرين‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬وتقديم‭ ‬المساندة‭ ‬للمجتمع‭.‬

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