مذكرة تفاهم بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية و((عطلات البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع شركة عطلات البحرين للسفر والسياحة، يتم بموجبها التعاون وتقديم الدعم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تقيمها المؤسسة للمستفيدين من خدماتها، وذلك بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
وقع الاتفاقية كل من الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد، ومحمود الكاظم مالك شركة عطلات البحرين للسفر والسياحة.
وتتوجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالشكر الجزيل إلى شركة عطلات البحرين للسفر والسياحة على هذا التعاون الذي يأتي من باب الشراكة المجتمعية في خدمة الأيتام والأرامل وتقديم المساندة للمجتمع.
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