تكريم معلمات روضة الصداقة للأطفال المكفوفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬حسين‭ ‬حيدر‭ ‬الحليبي‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ولوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للروضة،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬مدير‭ ‬الروضة‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الأطفال‭ ‬وشؤون‭ ‬الروضة،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لكل‭ ‬معلمات‭ ‬الروضة‭ ‬على‭ ‬عملهن‭ ‬الجاد‭ ‬وسعيهن‭ ‬المستمر‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعهن‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأطفال‭ ‬المكفوفين‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الروضة‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرار‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وأثنى‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬مدير‭ ‬الروضة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المعلمات‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يقمن‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬المكفوفين‭ ‬وتحضيرهم‭ ‬للمراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬القادمة‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬العلمية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬يقمن‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إكساب‭ ‬الأطفال‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لخوض‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬القادمة‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

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