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((شبابية الأعلى للمرأة)) تحتفي بعشرينية إنشائها

10/8/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برنامجا‭ ‬خاصا‭ ‬من‭ ‬النشاطات‭ ‬المختلفة‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بأمانة‭ ‬المجلس،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬النسائي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والإيجابية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متوافر‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭.‬وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الفعاليات‭ ‬سيشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬شبابية‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬المماثلة‭ ‬لتناول‭ ‬تجربة‭ ‬إنشاء‭ ‬لجان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بتلك‭ ‬الجمعيات‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أعمالها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬خاصة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بهدف‭ ‬تقييم‭ ‬أعمالها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬العمل‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬مرئيات‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لتطوير‭ ‬مجلس‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬التوعوي‭ ‬وكيفية‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬تناوله‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاءات‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬عامة‭ ‬ترتبط‭ ‬بمستقبل‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتكريم‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لدعم‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وتفعيل‭ ‬دورها‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬النشاطات‭ ‬التي‭ ‬سيشتمل‭ ‬عليها‭ ‬أسبوع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بعشرينية‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬بأمانة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعمل‭ ‬المجلس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارات‭ ‬لمواقع‭ ‬ثقافية‭ ‬وطنية‭. ‬

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