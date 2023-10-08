((شبابية الأعلى للمرأة)) تحتفي بعشرينية إنشائها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة برنامجا خاصا من النشاطات المختلفة مدة أسبوع، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء اللجنة بأمانة المجلس، بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بهدف إعداد قادة المستقبل في مجال العمل النسائي، من خلال إكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمع، وتوجيههم إلى ما هو متوافر من فرص تمكنهم من تحقيق طموحاتهم.وأوضح المكتب التنفيذي للجنة، أن برنامج الفعاليات سيشمل تنظيم لقاءات شبابية مفتوحة مع الجمعيات المماثلة لتناول تجربة إنشاء لجان تكافؤ الفرص بتلك الجمعيات وانعكاس ذلك على أعمالها، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاشية خاصة بأعضاء اللجنة بهدف تقييم أعمالها خلال الفترة الماضية لوضع استراتيجية العمل القادمة، حيث سيتناول اللقاء مرئيات أعضاء اللجنة لتطوير مجلس «ريادات» التوعوي وكيفية استقطاب المزيد من الكفاءات الشابة في عمله، هذا إلى جانب ما سيتم تناوله خلال هذا اللقاءات الشبابية من مواضيع عامة ترتبط بمستقبل مشاركتهم في المجتمع، وتكريم للجهود المتميزة لدعم عمل اللجنة وتفعيل دورها.
ومن ضمن النشاطات التي سيشتمل عليها أسبوع الاحتفاء بعشرينية إنشاء اللجنة، جلسة عمل مع المسؤولين بأمانة المجلس الأعلى للمرأة للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بعمل المجلس، بالإضافة إلى زيارات لمواقع ثقافية وطنية.
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