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مطار بن غوريون مزدحم بسبب هروب الإسرائيليين

10/8/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬ازدحاما‭ ‬كبيرا‭ ‬بسبب‭ ‬هروب‭ ‬المستوطنين‭ ‬خارج‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬المقاومة‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬حالة‭ ‬ازدحام‭ ‬كبير‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭. ‬

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