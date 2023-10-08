مطار بن غوريون مزدحم بسبب هروب الإسرائيليين

مطار بن غوريون مزدحم بسبب هروب الإسرائيليين
التاريخ
10/8/2023 7:24:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد مطار بن غوريون ازدحاما كبيرا بسبب هروب المستوطنين خارج الأراضي المحتلة خوفاً من قصف المقاومة. وأظهر مقطع فيديو حالة ازدحام كبير وحالة من الارتباك في مطار بن غوريون.
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