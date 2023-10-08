Monday, 09 October 2023 04:40 GMT

شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

10/8/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ -‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬شرطي‭ ‬مصري،‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬فوج‭ ‬سياحي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عمود‭ ‬السواري‭ ‬الأثرية،‭ ‬فقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وفردا‭ ‬مصريا‭ ‬وأصاب‭ ‬مصريا‭ ‬آخر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬ونقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬للعلاج‭.‬

ألقت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬القبض‭ ‬عليه

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المعينين‭ ‬بخدمة‭ ‬تأمين‭ ‬منطقة‭ ‬المنشية‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬أطلق‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬من‭ ‬سلاحه‭ ‬الشخصي‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بمزار‭ ‬عمود‭ ‬السواري‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عمود‭ ‬السواري‮
‬هو
عامود
روماني‭ ‬أثري‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‮
‬الإسكندرية
في‮
‬مصر،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المعالم‭ ‬الأثرية‭ ‬فيها‭. ‬أقيم‭ ‬فوق‭ ‬تل‭ ‬باب‭ ‬سدرة‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬مدافن‭ ‬المسلمين‭ ‬الحالية‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬مدافن‭ ‬العامود
وبين‭ ‬هضبة‭ ‬كوم‭ ‬الشقافة‭ ‬الأثرية‭. ‬ويصل‭ ‬طوله‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬27‭ ‬متراً‭ ‬ومصنوع‭ ‬من‭ ‬حجر
الغرانيت
الأحمر‭.‬

أقيم‭ ‬تخليدا‭ ‬للإمبراطور
دقلديانوس
في‮
‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬الميلادي‭.‬

MENAFN08102023000055011008ID1107208727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث