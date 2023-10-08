شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة -سيد عبدالقادر:
بعد يوم واحد من انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، أطلق شرطي مصري، النار على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عمود السواري الأثرية، فقتل اثنين من السياح وفردا مصريا وأصاب مصريا آخر، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض عليه
وأكد مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.
يذكر أن عمود السواري
هو
عامود
روماني أثري يقع في مدينة
الإسكندرية
في
مصر، ويعد من أشهر المعالم الأثرية فيها. أقيم فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية والمعروفة باسم مدافن العامود
وبين هضبة كوم الشقافة الأثرية. ويصل طوله إلى حوالي 27 متراً ومصنوع من حجر
الغرانيت
الأحمر.
أقيم تخليدا للإمبراطور
دقلديانوس
في
القرن الثالث الميلادي.
MENAFN08102023000055011008ID1107208727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.