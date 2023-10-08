شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ -‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬شرطي‭ ‬مصري،‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬فوج‭ ‬سياحي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عمود‭ ‬السواري‭ ‬الأثرية،‭ ‬فقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وفردا‭ ‬مصريا‭ ‬وأصاب‭ ‬مصريا‭ ‬آخر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬ونقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬للعلاج‭.‬

ألقت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬القبض‭ ‬عليه

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المعينين‭ ‬بخدمة‭ ‬تأمين‭ ‬منطقة‭ ‬المنشية‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬أطلق‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬من‭ ‬سلاحه‭ ‬الشخصي‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بمزار‭ ‬عمود‭ ‬السواري‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عمود‭ ‬السواري‮

‬هو

عامود

روماني‭ ‬أثري‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‮

‬الإسكندرية

في‮

‬مصر،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المعالم‭ ‬الأثرية‭ ‬فيها‭. ‬أقيم‭ ‬فوق‭ ‬تل‭ ‬باب‭ ‬سدرة‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬مدافن‭ ‬المسلمين‭ ‬الحالية‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬مدافن‭ ‬العامود

وبين‭ ‬هضبة‭ ‬كوم‭ ‬الشقافة‭ ‬الأثرية‭. ‬ويصل‭ ‬طوله‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬27‭ ‬متراً‭ ‬ومصنوع‭ ‬من‭ ‬حجر

الغرانيت

الأحمر‭.‬

أقيم‭ ‬تخليدا‭ ‬للإمبراطور

دقلديانوس

في‮

‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬الميلادي‭.‬