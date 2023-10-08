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حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على مواقع إسرائيلية متاخمة للحدود اللبنانية

10/8/2023 7:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬والصواريخ‭ ‬الموجّهة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬نفّذ‭ ‬قصفاً‭ ‬مدفعياً‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬07‭:‬30‭ (‬04:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬منها‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬طبيعة‭ ‬الهجوم‭. ‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬أفاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حزب‭ ‬الله‭)... ‬قامت‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬للاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬اللبنانية‭ ‬المحتلّة‭ ‬هي‭: ‬موقع‭ ‬الرادار‭ ‬وموقع‭ ‬زبدين‭ ‬وموقع‭ ‬رويسات‭ ‬العلم‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬والصواريخ‭ ‬الموجّهة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬تضامنا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مرجعيون‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بأنّهم‭ ‬سمعوا‭ ‬إطلاق‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬كذلك،‭ ‬أشار‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬طائرات‭ ‬استطلاع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬كانت‭ ‬تحلّق‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬إنّ‭ ‬صاروخين‭ ‬آخرين‭ ‬أُطلقا‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬تلاه‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬جديد‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بإصابة‭ ‬طفلين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفرشوبا‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬شظايا‭ ‬الزجاج‭ ‬المبعثر‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬البلدة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬قصفت‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالمدفعية‭ ‬والدبابات‭ ‬خراج‭ ‬بلدات‭ ‬شبعا‭ ‬وحلتا‭ ‬وكفرشوبا‭ ‬والهبارية‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬وصواريخ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬باتجاه‭ ‬مواقع‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬ينفذ‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬ويقوم‭ ‬بتسيير‭ ‬دوريات،‭ ‬كما‭ ‬يتابع‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬تجمع‭ ‬تضامني‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭: ‬‮«‬من‭ ‬حقنا‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬ان‭ ‬نستهدف‭ ‬العدو‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يحتل‭ ‬ارضنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭: ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬تحتّم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬امتنا‭ ‬الاسلامية‭ ‬والعربية‭ ‬ألا‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬الحياد،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬لسنا‭ ‬على‭ ‬الحياد‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ريتشارد‭ ‬هيخت‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نوصي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعدم‭ ‬التدخّل‭. ‬وإذا‭ ‬قام‭ ‬بذلك،‭ ‬فنحن‭ ‬مستعدّون‮»‬‭. ‬ولحزب‭ ‬الله‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬اندلعت‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬خلّفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬و160‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الجنود‭. ‬وبعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬بعد‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الاحتلال،‭ ‬اقامت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬بـ«الخط‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬قطاعات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬متنازعا‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ابرزها‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭. ‬

ودعت‭ ‬القوة‭ ‬المؤقتة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭... ‬لاحتواء‭ ‬الوضع‭ ‬وتجنّب‭ ‬تصعيد‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‮»‬‭.‬

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