سعاد ياسين: حتى الآن لم نحدد عدد المحترفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ردا‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬محترفي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعاد‭ ‬ياسين‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المحترفين‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويلف‭ ‬الغموض‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬داخل‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬المثقل‭ ‬بالمصاريف‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ألعاب‭ ‬جماعية‭ ‬وهو‭ ‬ناد‭ ‬منافس‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬كبيرة‮

‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬البداية‭.‬

وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬ويتم‭ ‬التحرك‭ ‬لإتمام‭ ‬التعاقد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغم‭ ‬تبقي‭ ‬قرابة‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أقطاب‭ ‬السداسي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مرشحا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬حاليا،‭ ‬ولكن‭ ‬يشكل‭ ‬ملف‭ ‬المحترفين‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تعاقد‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬مع‭ ‬محترفين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬حظوظ‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬محترفين‭ ‬أوفر‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وسيبدأ‭ ‬النجمة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بمواجهة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭.‬