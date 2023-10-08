سعاد ياسين: حتى الآن لم نحدد عدد المحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ردا على استفسار أخبار الخليج الرياضي حول ملف محترفي الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة في الموسم القادم 2023-2024، قالت الدكتورة سعاد ياسين رئيس جهاز كرة السلة بالنادي إن عدد المحترفين لم يتحدد حتى الآن، ويلف الغموض هذا الملف داخل نادي النجمة المثقل بالمصاريف بسبب مشاركته في أربع ألعاب جماعية وهو ناد منافس وهو الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة
خاصة بعد السماح بمشاركة محترفين اثنين من البداية.
وتشير المعلومات إلى أن نادي النجمة وافق على التعاقد مع محترف أجنبي واحد ويتم التحرك لإتمام التعاقد.
يذكر أن النجمة تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين مؤخرا، لكنه لم يتعاقد مع محترف أجنبي حتى الآن رغم تبقي قرابة أسبوعين على انطلاق بطولة الدوري.
والجدير بالذكر أن النجمة كان من أقطاب السداسي في المواسم الماضية، وهو ما زال مرشحا في ظل ما يمتلكه من أسماء حاليا، ولكن يشكل ملف المحترفين مفترق طرق، خاصة مع تعاقد ستة أندية مع محترفين، وبالتالي ستكون حظوظ الأندية التي تضم محترفين أوفر في التأهل إلى الدورة السداسية.
وسيبدأ النجمة مشواره في دوري زين بمواجهة نادي البحرين في 25 أكتوبر الجاري، علما أن نادي البحرين تعاقد مع محترفين أجنبيين.
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