Monday, 09 October 2023 04:40 GMT

سعاد ياسين: حتى الآن لم نحدد عدد المحترفين

10/8/2023 7:23:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ردا‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬محترفي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعاد‭ ‬ياسين‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المحترفين‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويلف‭ ‬الغموض‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬داخل‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬المثقل‭ ‬بالمصاريف‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ألعاب‭ ‬جماعية‭ ‬وهو‭ ‬ناد‭ ‬منافس‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬كبيرة‮
‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬البداية‭.‬

وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬ويتم‭ ‬التحرك‭ ‬لإتمام‭ ‬التعاقد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغم‭ ‬تبقي‭ ‬قرابة‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أقطاب‭ ‬السداسي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مرشحا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬حاليا،‭ ‬ولكن‭ ‬يشكل‭ ‬ملف‭ ‬المحترفين‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تعاقد‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬مع‭ ‬محترفين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬حظوظ‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬محترفين‭ ‬أوفر‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وسيبدأ‭ ‬النجمة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بمواجهة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭.‬

MENAFN08102023000055011008ID1107208725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث