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يونس كويد: 16 سنة ألعب مع شقيقي

10/8/2023 7:23:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬يونس‭ ‬كويد‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬هي‭ ‬المنافسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وجهاز‭ ‬السلة‭ ‬لم‭ ‬يقصرا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وأضاف‭: ‬المنافسة‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭
‬لجميع‭ ‬الأندية،‭ ‬ونادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المتطورة‭ ‬والطموحة‭ ‬وقد‭ ‬عزز‭ ‬صفوفه‭ ‬بعناصر‭ ‬ممتاز‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭. ‬وتابع‭: ‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬مطلوب‭ ‬وعدم‭ ‬الاستعجال،‭ ‬حيث‭ ‬ينبغي‭ ‬التقدم‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التفكير‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬يونس‭ ‬كويد‭ ‬انتقل‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬برفقة‭ ‬شقيقه‭ ‬محمد‭ ‬كويد،‭ ‬وحول‭ ‬الاحتراف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬أوضح‭ ‬يونس‭ ‬كويد‭ ‬أن‭ ‬الانسجام‭ ‬الكبير‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شقيقه‭ ‬بعد‭ ‬اللعب‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬يجعله‭ ‬يفضل‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إلى‭ ‬جانبه،‭ ‬ولذلك‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬التجارب‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬شقيقه،‭ ‬وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬احترفنا‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬المنامة‭ ‬والرفاع،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نساهم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬يونس‭ ‬كويد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬وقد‭ ‬تدرج‭ ‬برفقة‭ ‬شقيقه‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وقد‭ ‬خاضا‭ ‬معا‭ ‬تجارب‭ ‬احترافية‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والرفاع‭ ‬والمحرق،‭ ‬وافترقا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭ ‬بعد‭ ‬انتقال‭ ‬محمد‭ ‬كويد‭ ‬إلى‭ ‬الأهلي‭ ‬وبقاء‭ ‬يونس‭ ‬كويد‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬وقد‭ ‬اجتمعا‭ ‬مجددا‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬مسلطة‭ ‬عليهما‭ ‬وإلى‭ ‬جانبهما‭ ‬باقي‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الموسم‭.‬

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