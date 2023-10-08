يونس كويد: 16 سنة ألعب مع شقيقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد يونس كويد لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد أن أهداف الفريق في الموسم القادم 2023-2024 هي المنافسة، مؤكداً أن إدارة النادي وجهاز السلة لم يقصرا في دعم الفريق وتوفير كل الاحتياجات، وأضاف: المنافسة حق مشروع
لجميع الأندية، ونادي الاتحاد من الأندية المتطورة والطموحة وقد عزز صفوفه بعناصر ممتاز من اللاعبين. وتابع: الفريق قادر على تحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً أن التركيز مطلوب وعدم الاستعجال، حيث ينبغي التقدم خطوة بخطوة بداية من التأهل إلى الدورة السداسية كخطوة أولى ومن ثم التفكير فيما بعد.
يذكر أن يونس كويد انتقل مؤخراً إلى نادي الاتحاد برفقة شقيقه محمد كويد، وحول الاحتراف من جديد مع شقيقه أوضح يونس كويد أن الانسجام الكبير بينه وبين شقيقه بعد اللعب 16 سنة مع بعضهما البعض يجعله يفضل دائماً أن يكون إلى جانبه، ولذلك يحب أن يخوض التجارب الاحترافية مع شقيقه، وأضاف: لقد نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية مع الأندية التي احترفنا فيها مثل المنامة والرفاع، ونأمل أن نساهم مع فريق الاتحاد في تحقيق النتائج المرجوة.
الجدير بالذكر أن بداية يونس كويد كانت في نادي سترة وقد تدرج برفقة شقيقه في الفئات السنية وصولاً إلى الفريق الأول، وقد خاضا معا تجارب احترافية في أندية المنامة والرفاع والمحرق، وافترقا في آخر موسمين بعد انتقال محمد كويد إلى الأهلي وبقاء يونس كويد في المحرق، وقد اجتمعا مجددا تحت مظلة نادي الاتحاد، وستكون الأنظار مسلطة عليهما وإلى جانبهما باقي النجوم في الفريق، حيث يعول على فريق الاتحاد أن يكون الحصان الأسود في الموسم.
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