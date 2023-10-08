عشاق رياضة السيارات مدعوون إلى ليالي إبراهيم خليل كانو لـ((الدراغ والدرفت)) و((بتلكو فتنس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الصخير – حلبة البحرين الدولية: عشاق رياضة السيارات مدعوون على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك للاستمتاع بفعالية جديدة من فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ (الدراغ والدرفت)، الفعالية الأكثر شعبية، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر الجاري على مضمار الصخير.
إلى جانب انطلاق فعالية جديدة من فعالية «بتكلو فتنس» على المضمار وذلك مساء يوم غد الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.
وستتاح الفرصة للراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن «ليالي الدراغ» وذلك على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.
وفي نفس الوقت ستشهد الحلبة انطلاق فعالية «ليالي الدرفت» والتي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة وذلك من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.
وتتيح الحلبة للمشاركين إجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معاً مساء اليوم، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين 8 دنانير بحرينية فقط.
وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءاً من الساعة الخامسة مساء فيما تطلق شارة الانطلاق عند الساعة السادسة وحتى الحادية عشر قبل منتصف الليل. كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار.
وسيتمكن المرافقون من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضاً لعيش اللحظة وذلك بمبلغ 4.500 دنانير بحرينية، بينما الجماهير سيتمكنون من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ وقدره 2 دينار بحريني فقط.
أما مساء الثلاثاء فستنطلق فعالية «بتلكو فتنس» على المضمار والمشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من 6 مساء حتى 10 مساء.
ولأول مرة هذا الموسم أطلقت حلبة البحرين الدولية أيضًا تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، وبسعر 15 دينارا بحرينيا فقط، يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات «بتلكو فتنس» العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
للمزيد من المعلومات عن فعاليات حلبة البحرين الدولية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي www . bahraingp . com أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.
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