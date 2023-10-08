إبراهيم خليل كانو الراعي الذهبي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية ومؤتمرها لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار التزامها بتوفير حرية التنقل للجميع، أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في البحرين، عن دعمها لاجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية 2023 والمؤتمر الذي يرافقه، الذي تم عقدهما في المنامة باستضافة كريمة من اللجنة البارالمبية البحرينية في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023 في فندق ومنتجع آرت. في إطار هذه الفعاليات، تم تكريم اللاعبين المتميزين من ذوي العزيمة والفرق والمنظمات البارالمبية في عدة فئات.
والجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة البارالمبية الدولية، وحضر أكثر من 450 عضو، بما في ذلك لجان بارالمبية وطنية واتحادات رياضية دولية ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك في إطار الاستعدادات التي تسبق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. وفازت اللجنة البارالمبية البحرينية باستضافة الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية لعام 2023 بعد تنافس عدد من الدول على الاستضافة.
وفي هذه المناسبة، قال السيد خالد فؤاد كانو، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو: «نحن في شركة إبراهيم خليل كانو نؤمن بقوة الشمولية. هدفنا هو المساهمة في تعزيز بيئة يستطيع فيها الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، المشاركة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة التي نسعى من خلالها إلى خلق مستقبل ميسّر للجميع من خلال دعم هذه الفعالية المهمة في تاريخ الرياضة في المملكة».
بدأ التزام تويوتا بضمان التنقل للجميع في عام 2015. وفي إطار شراكتها المستمرة مع اللجان المنظمة، تهدف الشركة إلى توفير حلول تنقل مستدامة للألعاب الأولمبية والبارالمبية للمساعدة في تعزيز أمان وكفاءة التنقل، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية وأنظمة المرور في المناطق الحضرية وأنظمة الاتصالات بين المركبات.
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