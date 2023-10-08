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إبراهيم خليل كانو الراعي الذهبي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية ومؤتمرها لعام 2023

10/8/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬حرية‭ ‬التنقل‭ ‬للجميع،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لسيارات‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬2023‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عقدهما‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬باستضافة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬آرت‭. ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬والفرق‭ ‬والمنظمات‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬فئات‭.‬

والجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬هي‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وحضر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬عضو،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لجان‭ ‬بارالمبية‭ ‬وطنية‭ ‬واتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭ ‬ومنظمات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭. ‬وفازت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باستضافة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬تنافس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬فؤاد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬نؤمن‭ ‬بقوة‭ ‬الشمولية‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬يستطيع‭ ‬فيها‭ ‬الجميع،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قدراتهم،‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭. ‬ويشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مستقبل‭ ‬ميسّر‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬التزام‭ ‬تويوتا‭ ‬بضمان‭ ‬التنقل‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬شراكتها‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة،‭ ‬تهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تنقل‭ ‬مستدامة‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أمان‭ ‬وكفاءة‭ ‬التنقل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭ ‬وأنظمة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بين‭ ‬المركبات‭.‬

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